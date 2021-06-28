Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta tavukları telef olan kadın girişimciyle telefonla görüştü

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta tavukları telef olan kadın girişimcinin zararının yarısının giderileceğini belirterek "Sizler var oldukça, üretime devam ettikçe, bizler de sizlere destek olmaya devam edeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta tavukları telef olan kadın girişimcinin zararının yarısının giderileceğini belirterek "Sizler var oldukça, üretime devam ettikçe, bizler de sizlere destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Pakdemirli, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Kelleş Mahallesi'nde elektrik arızası nedeniyle soğutma fanları bozularak çiftlikteki tavukları telef olan Sevim Demir ile telefonla görüştü.

Görüşmede, olayı üzüntüyle öğrendiğini söyleyen Pakdemirli, "10 bin tavuğunuzun 8 bin 500'ünü elektrik kesintisinden dolayı kaybetmişsiniz. Sizin de kadın girişimci olduğunuzu ve tek başınıza ayakta durmaya çalıştığınızı görünce biz de destek olalım dedik." ifadesini kullandı.

İlgililere talimat verdiğini vurgulayan Pakdemirli, konuya ilişkin gereğinin yapıldığını ve çarşamba günü 5 bin tavuğun kadın girişimciye teslim edileceğini belirtti.

Kadın girişimcinin zararının yarısının giderileceğine işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Gerekiyorsa biraz daha yardımcı oluruz. Cumhurbaşkanı'mıza dua edin. Allah sizlerden razı olsun. Sizler var oldukça, üretime devam ettikçe, bizler de sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Allah yardımcınız olsun. Rabb'im çaresiz dert vermesin. Sizin nezdinizde orada bulunan herkese, ilçe müdürüme, il müdürüme, Bakanlığımızın teşkilatına, kaymakamlığımıza, valilikten arkadaşlara selam ediyorum. Allah'a emanet olun."

"5 bin tavuk desteğiyle bayramı yaşayacağız"

Tavukları telef olan Demir de görüşmede, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti. Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü ile Pazarcık İlçe Müdürünün kendilerine destek olduğu bilgisini veren Demir, şunları kaydetti:

"Sağ olsunlar destek olmaya çalışıyorlar, oluyorlar da. Vali'miz ve Kaymakam'ımız aradı, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Mağduriyetimi gidereceğiniz için sizlerden Allah razı olsun. Çok duacıyım. Cumhurbaşkanı'mız reisimizdir, başımızın tacıdır. Tesisimizi açıp, yürütmeyi düşünüyorum. 4 çocuğum var. Ayakta kalmaya çalışıyorum. Büyük oğlum mühendis oldu, ilk senesine başladı. İkinci oğlum da benimle beraber çalışıyor, kızlar da lisede. Öyle çalışıyoruz işte, biz bize düşüp kalkıyoruz. Bu olay başımıza gelince çok üzüldük."

Görüşme sonrası basın mensuplarına, kendisine verilecek 5 bin tavuk desteğiyle bayram yaşayacaklarını söyleyen Demir, "Hayvanlarımız telef oldu. Bakan'ımız bize yardımcı oluyor. Allah kendisinden de yardımcı olanlardan da razı olsun. Kahramanmaraş İl Müdürü'm (Tarım ve Orman), Pazarcık İlçe Müdürü'm Vali'miz ve Kaymakam'ımız, hepsi yanımızdadır. Allah razı olsun, herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı