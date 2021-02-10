Bakan Pakdemirli, AK Parti Balıkesir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pandemi riski, kuraklık riski ve bunun dışında Türkiye'nin bölgesel risklerinin hepsinde güçlü bir lider, Recep Tayyip Erdoğan'ın temsili ile biz bu işlerin hepsinin altından kalkabildik.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pandemi riski, kuraklık riski ve bunun dışında Türkiye'nin bölgesel risklerinin hepsinde güçlü bir lider, Recep Tayyip Erdoğan'ın temsili ile biz bu işlerin hepsinin altından kalkabildik." dedi.

Pakdemirli, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tarımsal destekleri yüzde 65 artırdıklarını söyledi. Eskiden olmayan müdahale alımlarına başladıklarını belirten Pakdemirli, "Bugün şundan gurur duyabilirsiniz; Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine arkadaşı, yol arkadaşı olarak, tarımla ilgili Türkiye'de büyük bir mesele bırakmadık." diye konuştu.

Pakdemirli, 18 yılda Balıkesir'e 14,3 milyar lira destek verdiklerini aktardı. Tarımsal desteklere değinen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırsal kalkınma kapsamında da 300 milyona yakın hibe ve zeytinle ilgili Cumhuriyet tarihinde ilk desteği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdir ve tensipleriyle zeytinde dane desteğine ilk defa biz destek vermeye başladık. Yine son 3 yılda tarım orman alanının dışında, orman alanında 70 milyona yakın fidan diktik, 20 milyon lira ORKÖY desteği verdik, 570 milyon lira da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde su yatırımı yaptık. 5 baraj, 12 gölet bitirdik. 7 sulama tesisi ve 6 taşkın koruma tesisi bitirdik. Biz lafından çok işi daha fazla olan iktidarız."

Dünyanın artık her türlü probleme açık olduğunu aktaran Pakdemirli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maalesef iklim değişikliği, kuraklık, muhtemel gıda savaşları, su savaşları, rekabet dolu pazarlar ve göçlerin olduğu bir dünyayı yaşıyoruz. Pandemi başladığında aklıma ilk gelen sorulardan biri şu olmuştu; Eğer Türkiye'nin başında AK Parti dışında herhangi başka bir iktidar olsaydı, halimiz nice olurdu? Muhtemelen her şeyi ellerine, yüzlerine ve gözlerine bulaştırırlardı. Başka bir parti iktidar olsaydı, Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında durabilecek miydik? veya Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Karadeniz'de haklarımıza sahip çıkabilecek miydik? Suriye ve Irak'ta güvenliğimiz ne olacaktı? PKK ve terörle mücadelede hangi seviyede olacaktık? Pandemi riski, kuraklık riski ve bunun dışında Türkiye'nin bölgesel risklerinin hepsinde güçlü bir lider, Recep Tayyip Erdoğan'ın temsili ile biz bu işlerin hepsinin altından kalkabildik. Muhalefet iktidar olsaydı, sağlıkta bugün dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik? veya eğitimde halimiz nice olurdu? Pandemide gıda ile ilgili problem yaşanmamasını hangi partiye sağlayabilirdi? Cevap, hiçbiri. Bu soruların cevabı da AK Parti'nin önemini ortaya çıkarıyor, sizlerin, teşkilatlarımızın önemi ortaya çıkarıyor."

Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakamlarla konuştuğunu hatırlattı.

Kendisinin de birkaç rakam vermek istediğini dile getiren Pakdemirli, "2020 ilk 3 çeyrekte tüm bu risklere rağmen tarım orman sektörü yüzde 5,3 büyüdü. 2020'de sektör ihracatımız yüzde 5 arttı, 5,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Avrupa Birliği ve ABD'deki market manzaralarını yaşamadık, yani rafları boşalmadı. Biz de üretim rekorlarını kırdık. Bunları niye anlatıyorum? O diğerlerinin, muhalefetin söylediği gibi değil durum. Allah'a şükür, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkede her alanda olduğu gibi tarım ve orman alanında da başarılı çalışmalar her türlü zorluğa rağmen yapılıyor ve devam ettiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye bugün artık 100 yılı planlar bir ülke haline gelmiştir"

Pakdemirli, AK Parti kongrelerinin, tazelenme kongreleri olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapılacak seçimlerin önemine işaret eden Pakdemirli, şunları söyledi:

"2023 seçimleri elbette bir karne zamanı olacak hepimiz için, bir karne göstergesi olacak. Bu yönetim, bu seçilen yönetim çok önemli bir yönetim çünkü 2023 seçimleri bana göre Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri hatta en önemlisi diyebiliriz. Türkiye bir sistem değiştirmiştir. Bu sistemin oturması için en az bir 5 yıl daha iktidara hem talip olup hem de iktidarı almamız gerekiyor. Bu son derece önemli, o yüzden bu seçime bizi götürecek olan il yönetimimizin sizin sırtında çok önemli bir sorumluluk var. Yani sizlerin, bu teşkilatın üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. Yaptıklarımızı mutlaka daha iyi anlatmamız, hizmetlerimizi hatırlatmamız, ikna için de etkin yollar kullanmamız artık boynumuzun borcu. Ben inanıyorum ki 2023 seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkacağız ve 2028 ve 2033'ün de temellerini atacağız. Zaten burada hatipler söyledi, 2053'ü, 2071'i söyledi, daha öteye şimdilik gitmeye gerek yok ama bu AK Parti'nin vizyonudur. Yani Türkiye hiçbir zaman 3 yılın, 5 yılın ötesinde hesap yapamaz bir ülke iken bugün artık 100 yılı planlar bir ülke haline gelmiştir."

Son 15 yılda her seçimde çalıştığını anlatan Pakdemirli, çalışan, hizmet veren, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapmak isteyen herkese AK Parti'de yer olduğunu, herkesin görev alabileceğini vurguladı. Bakan Pakdemirli, milletin kendisi için çalışan hiçbir devlet adamını unutmadığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Her yüzyılın bir lideri var, bu yüzyılın da lideri Cumhurbaşkanımızdır. Türkiye'yi yürür vaziyetler koşar vaziyete, dünya koşusuna katmıştır. Gün gelecek bu salondaki herkesin en büyük tesellisi şu olacaktır; belki torunlarımız anlatacaksınız. Diyeceksiniz ki 'Bütün bunlar olurken, Türkiye şaha kalkarken, Türkiye gelişirken ben de oradaydım, ben de Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşıydım. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ancak tabii ki geleceğe pozitif bakmamız lazım. Ben şahsen şuna inanıyorum, 21. yüzyılda Türkiye dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alacaktır. Buna hakikaten tüm kalbimle inanıyorum ama yaşanılan her şeyden de ders çıkarmamız lazım. Genç bir demokrasimiz var. 27 Mayısları, 12 Martları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları, 17-25 Aralıkları, 15 Temmuzları mutlaka hatırlamamız, bunlardan ders çıkarmamız ama geleceğe de pozitif bakmamız gerekiyor. Tek yolumuz var, demokrasinin ipine sarılmak, Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinde gitmek."

"Gençlerimizin adresi siyasi partilerdir"

Fikir hürriyetinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Boğaziçi'ndeki kardeşlerimize ben de buradan birkaç kelime söylemek istiyorum. Bana göre, millet iradesinin tecelli adresi sokaklar değildir. Elbette herkesin bir yerde toplanma, konuşma, protesto yapma hakkı vardır ama hamam böceği terör örgütleri bu işin içine girdiği zaman, aklıselim her vatandaşımız, mücevherimiz olan, hazinemiz olan gençlerimiz, kendini bu işlerin içerisinden çekmelidir. Gençlerimizin adresi siyasi partilerdir. Gençlerimiz beğendiği partiye gidebilirler, AK Parti'ye gelebilirler, buraya davet ediyoruz ama gönüllerinde hangi parti varsa oraya gidip bu partinin içerisinde projelerini, kendileri ile ilgili, Türkiye ile ilgili iddialarını ortaya koyup, bunları halka vatandaşa anlatarak, iktidar yolu bu ülkede açık. Bu ülkede 100 yıldır bu yol açık, her vatandaşa açık. Ben gençlerimize, yüreğinde Türkiye ateşi yanan gençlerimize mutlaka ve mutlaka partilerde yer almalarını tavsiye ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz