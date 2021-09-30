BAKAN PAKDEMİRLİ ADANA'DA BALIK BIRAKMA VE LİMON HASADI PROGRAMLARINA KATILDI

SEYHAN, ADANA (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Adana programı kapsamında Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı.

Pakdemirli, beraberinde Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ile Seyhan Baraj Gölü yanındaki Kayıkkahe Tesislerine geldi.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda son yıllarda iç suların daha iyi değerlendirilmesi amacıyla ciddi bir balıklandırma faaliyeti başlattıklarını söyledi. Bu yıl hedeflerinin en az 50 milyon balığı bırakmak olduğunu aktaran Pakdemirli, "Hem iç sularda hem denizde, 50 milyon balığı bu sene hem sportif avcılığı desteklemek hem de denizlerimizin, iç sularımızın zenginliğini arttırmak maksadıyla sulara bırakıyor olacağız. Bu zenginliği sağlamakla birlikte eko sisteme de bu işin çok ciddi bir faydası var. Marmara'da bu sene yaşadıklarımızı biliyorsunuz. O yüzden ne kadar çok canlı yaşarsa o kadar çok iyi, iç sularımızda ve denizlerimizde. Bu etkinliğimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. " diye konuştu.

Konuşmaların ardında Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler, Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı.

Daha sonra Bakan Pakdemirli, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir limon üreticisinin bahçesindeki hasat etkinliğine katıldı. Makasla limon kesip küfelere koyan Pakdemirli, tarım işçileriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

"LİMONDA BU YIL DAHA BEREKETLİ BİR YIL İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Pakdemirli, limon üretiminde bu sene daha bereketli bir yılla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Pakdemirli, bu yıl limonda 1 milyon 750 bin ton üretim beklediklerini aktardı.

Geçen yıl ise limon üretiminin 1 milyon 189 bin ton olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Bu sene daha bereketli bir yılla karşı karşıyayız. Alanlara bakacak olursak 2002 ve 2020'yi karşılaştıracağımız zaman aşağı yukarı ekiliş alanlarında yüzde 100'e varan, yüzde 97 bir artış var ama üretim artışımız da yüzde 126. Bugün itibarıyla limonda Türkiye, kendi kendine yüzde 117 oranında yeterli, yani bunun bir miktarı ihracata gidecek demektir. Dünya ortalaması verimde dekarda 1500 kilogramken bizde aşağı yukarı 2 bin 400 kilograma kadar bir verim var. " dedi.

"ÇEKİRDEKSİZ LİMON ÜRETTİK"

Limon üretiminde Mersin'in birinci olduğunu vurgulayan Pakdemirli, Adana'nın da ikinci şehir olduğunu anlattı. Limon ihracatına ilişkin de bilgiler veren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"2002'de limon ihracatı 239 bin ton iken 2020'de 471 bin ton limon ihracatımız var. Parasal değer olarak da aşağı yukarı döviz bazında yüzde 216 bir artış var. Tabii ki burada çok sayısız desteklerimiz var, bu desteklere tek tek girmeyeceğim ama çiftçimizi üreticimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca tüm bu yapılan çalışmaların dışında çekirdeksiz limon da ürettik. Bizim TAGEM'in laboratuvarlarında hibritleme çalışmalarla yani çiftçimize daha verimli, daha fazla üretim ve daha çok tercih edilen cinsleri ticari olarak ortaya koymak anlamında da çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. "

Narenciyede ise hasadın henüz başlamadığını anımsatan Pakdemirli, 4, 5 milyon ton narenciye hedeflerinin olduğunu söyledi.

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