Son dakika gündem: Bakan Nebati: En önemli önceliğimiz, yüksek faiz olmayacak

Bakan Nebati: En önemli önceliğimiz, yüksek faiz olmayacak

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati, görevi Lütfi Elvan'dan devraldı. Bakan Nebati, "Bizlerin en önemli önceliği, yüksek faiz olmayacak. Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede cari açık ve dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydı ile ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek ama asla kulağını sokaktan, işten, iş adamından, çalışanından uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır" dedi.

Görevden affı kabul edilen Lütfi Elvan'ın yerine atanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesinin ardından bakanlıkta düzenlenen törenle görevi devraldı. Elvan, göreve başlar başlamaz ekonomide güven ortamını daha da artırmak için çok önemli adımlar attıklarını belirterek, "Bunu yaparken STK'lar başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri ile istişare içinde olduk. Ülkemiz için milletimiz için devletimiz için doğru olanı yapmaya çalıştık. Görev alanımıza giren her konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ekip ruhundan asla vazgeçmedik. Çoğu zaman toplantı salonlarında sabahladık, ailelerimizi ihmal ettik, ülkemizin yarınları için gecemizi gündüzümüze kattık. Çok güçlü bir kamu maliyesi bilançosu inşallah sayın bakanımıza bırakıyoruz. Vatandaşımızdan aldığımız verginin tek kuruşunu israf etmedik yine vatandaşımız için kullandık. Bana güvenip bu makamı emanet ettiği için Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

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