Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı
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Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı

30.09.2020 20:29 | Son Güncelleme: 30.09.2020 20:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'da koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Ankara'da vakalar yarı yarıya azalırken, İstanbul'da yüzde 2.8, İzmir'de yüzde 26, Konya'da ise yüzde 43.5 düşüşe geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumun ele alındığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu açıkladı.

ANKARA'DA VAKALAR YARI YARIYA AZALDI

Ankara'da hasta sayısının son 2 hafta içinde yarı yarıya azaldığını dile getiren Bakan Koca, "Son 10 gün içinde günlük hasta sayısı yüzde 60'a yakın azaldı. İstanbul'un iki katı olan vaka sayısı, İstanbul'un altına indi" dedi.

Ankara'da servis yatak doluluk oranı yüzde 50.1, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 25.8 olarak paylaşıldı.

Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı

İSTANBUL'DA VAKA SAYISI YÜZDE 2.8 ORANINDA DÜŞTÜ

Bakan Koca, ortalama filyasyon iz sürme süresinin 13 saate kadar düştüğünü belirterek, "Ortalama temaslıyı tespit etmemizin süresi 8 saate kadar indi. İstanbul'da vaka sayısı, yüzde 2,8 oranında düştü." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 51.1, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.3, ventilatör doluluk oranı yüzde 35.8 olarak açıklandı.

Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı

İZMİR'DE SON DURUM

İzmir'de ise vaka sayıları yüzde 26 düştü. İzmir'de servis yatak doluluk oranı yüzde 47.9, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 46.6 olarak paylaşıldı.

Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı

KONYA'DA DA VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Konya'da ise vaka sayısı yüzde 46.5 düştü. Konya'da servis yatak doluluk oranı yüzde 46.6, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.9 olarak açıklandı.

Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı
Bakan Koca, İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki son durumu paylaştı

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