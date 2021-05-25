Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul dahil 5 ilde ciddi düşüş var
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Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul dahil 5 ilde ciddi düşüş var

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 15-21 Mayıs arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosunu paylaştı. Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide, İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de ise 72,75 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman oldu.

Sağlık Bakanlığı, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 15-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Erzincan'da 92,56, İstanbul'da 123,88, Karabük'te 73,48, Ağrı'da 122,52 ve Karaman'da 72,57 oldu.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

EGE VE AKDENİZ'DE SEVİNDİREN GELİŞME

İzmir'in haftalık vaka artış hızı 72,75 olurken, vaka artış hızı Aydın'da 31,10, Muğla'da 56,26, Manisa'da ise 60,59 oldu. Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya'nın vaka artış hızı 47,01 olarak kaydedilirken, Mersin 33,55, Hatay ise 16,69 vaka artışı ile artış hızı düşen illerimiz arasında yer aldı.

EN AZ VAKA OSMANİYE'DE GÖRÜLDÜ

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Osmaniye'de 15,68, Hatay'da 16,69, Adana'da 18,90, Aydın'da 31,10 ve Mersin'de 33,55 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul dahil 5 ilde ciddi düşüş var
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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