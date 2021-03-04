Bakan Koca "çok yüksek risk" grubundaki 5 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
Sağlık Bakanı Koca, "çok yüksek risk" grubunda yer alan Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne ve Adıyaman'ın il sağlık müdürleri ve valileriyle toplantı yaptı. Koca, "Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında yüksek risk grubunda bulunan Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman valileri ve il sağlık müdürleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman il sağlık müdürlerimiz ve valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik" bilgisini verdi.
BAKAN KOCA, AŞILAMA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ VİDEO PAYLAŞTI
Öte yandan Bakan Koca, Twitter'dan sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele çerçevesinde yaptığı aşılama çalışmalarına ilişkin bir de video yayınladı.
Koca, Ordu'nun Akkuş ilçesine giden sağlık görevlilerinin 65 yaş üzeri vatandaşları aşıladığı videoyu, "Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz" mesajıyla paylaştı.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Haritaya göre Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer aldı.
ORTA RİSKLİ İLLER
Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller oldu.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı