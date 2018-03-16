Bakan Kaya, "Türkiye ve Dünyada Sığınmacı Kadınlar" Başlıklı Panelde Konuştu - New

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye, ezilenler için bir umut oldu. Ortadoğu, Asya ve Afrika'da yaşanan trajediler karşısında sessiz kalmadık ve uzaklığı hiç sorun yapmadan kıtaları birbirine bağlayan gönül köprüleri kurduk." dedi.

Kaya, New York'ta Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen "Türkiye ve Dünyada Sığınmacı Kadınlar" başlıklı panelde konuştu.

Savaşlar ve terörün neden olduğu mülteci sorununa ve mülteci kadınların çektiği acılara değinen Kaya, günümüz dünyasının yeni mücadelesinin görmezden gelinen masumiyet ve insanlık değerlerini korumak olduğunu ifade etti.

Savaşlar ve çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilenlerin sayısının eşi benzeri görülmemiş biçimde arttığını belirten Kaya, her dakikada bir 20 kişinin yerinden edildiğini anlattı. Bakan Kaya, mültecilerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklarının oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin mültecilere karşı "açık kapı politikası" uyguladığını hatırlatan Kaya, "Türkiye, ezilenler için bir umut oldu. Ortadoğu, Asya ve Afrika'da yaşanan trajediler karşısında sessiz kalmadık ve uzaklığı hiç sorun yapmadan kıtaları birbirine bağlayan gönül köprüleri kurduk." ifadesini kullandı.

Suriye'de dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığını dile getiren Kaya, Türkiye'nin sınırında devam eden trajedinin ilk gününden itibaren Suriyelilere yardım eli uzattığını vurguladı. Kaya, "Türkiye, kendi topraklarında ağır saldırılara maruz kalan Suriyelilere kucak açarak eşsiz bir cömertlik örneği sergilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, barış ve adalet için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdiğini aktaran Kaya, hem kendi topraklarında hem de Suriyelilerin güvenliği ve refahı için şehitler verdiğine dikkati çekti.

Sığınmacı ve mülteci sorununun sadece komşu ülkeleri ilgilendirmemesi ve küresel boyutta ele alınması çağrısı yapan Kaya, "Türkiye olarak sadece ülkemizdeki değil dünyanın dört bir yanındaki mülteciler için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte Bakan Kaya'ya, Harvard Üniversitesinde tıp öğrenimi gören Züleyha Seyhan isimli Türk öğrenci, Türkiye'deki Suriyeli bir grup mülteci kadının yaptığı hediyeyi takdim etti.

"Savaş ve çatışmalar en çok kadınlar ile çocukları etkiliyor"

KADEM Başkanı Doç. Dr. Sara Aydın Yılmaz ise savaş ve çatışmaların en çok kadınlar ve çocukları etkilediğine dikkati çekti.

Yılmaz, savaşların tüm yükünü kadınların çektiğini ve kadınlar şiddete, cinsel istismara, tecavüze maruz kalmaya devam ederken uluslararası toplumun hiçbir şey yapamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, dünyadaki mültecilerin yüzde 80'ine gelişmekte olan ülkeler ev sahipliği yaparken en zengin ülkelerin mültecilerin sadece yüzde 5'ini kabul ettiğini belirtti.

Fırat Kalkanı Harekatı ile yaklaşık 100 bin Suriyelinin ülkesine geri dönme imkanı bulduğuna değinen Aybet, Afrin de teröristlerden temizlendiğinde mültecilerin evlerine dönmeye başlayacağını anlattı.

Aybet, ayrıca Avrupa'da 10 bin mülteci çocuğun kayıp olduğunu ve akıbetinin bilinmediğini ancak buna uluslararası medyada yeterince yer verilmediğini vurguladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu da Türkiye'nin mülteciler konusundaki açık kapı politikasının dünyaya bir insanlık dersi verdiğini, dünyadaki göç ve iltica anlayışının yeniden sorgulanmasını sağladığını ve Cenevre Sözleşmesi'nin tekrar güncellenmesi gerektiğinin bir zorunluluk olduğunu gösterdiğini kaydetti.