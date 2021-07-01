Bakan Kasapoğlu: "Muş'u sporda marka bir şehir haline getireceğiz"
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Bakan Kasapoğlu: "Muş'u sporda marka bir şehir haline getireceğiz"

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muş'a yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye çıkışı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muş'a yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza töreninde konuştu.

Bakan Kasapoğlu: 'Muş'u sporda marka bir şehir haline getireceğiz'
Bakan Kasapoğlu: 'Muş'u sporda marka bir şehir haline getireceğiz'
Bakan Kasapoğlu: 'Muş'u sporda marka bir şehir haline getireceğiz'
Bakan Kasapoğlu: 'Muş'u sporda marka bir şehir haline getireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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