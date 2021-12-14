Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu: "2053 hedefimiz; emisyon oranını sıfıra indirmektir"

ANKARA (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin orta ve uzun vadeli en önemli projeksiyonu, 'Yeşil Kalkınma Devrimi'dir. Ayrıca, 2053 hedefimiz; emisyon oranını sıfıra indirmektir. 'Yeşil Kalkınma Devrimi' 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi'ni yerinde inceleyerek proje hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Proje kapsamını ve gerçekleştirilen kazanımlar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi kapsamında bugüne kadar, 3 milyon 12 bin metreküpün üzerinde çamur tarandığını söyledi.

"BUGÜNE KADAR, 3 MİLYON 12 BİN METREKÜPÜN ÜZERİNDE ÇAMUR TARADIK"

Projenin kazanımları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile imzaladığımız protokolle, Mogan Gölü'nde kirliliğe neden olan çamur, bitki kökü ve yosunların temizleme çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyoruz. Bu güzel çevre projesi ile Mogan Gölü'nün tabanında 3,3 milyon metreküplük sulu çamur taraması yapıyoruz. Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde yer alan, Mogan Gölü'nün Dip Çamuru Temizleme Projesi, 2. Etap çalışmalarının önemli bir bölümünü geride bıraktık. Çabalarımız sayesinde çamur taramasında yüzde 91'lik bir ilerleme kaydettik. Aynı şekilde toplanan çamurların sudan arındırılması da yüzde 88 oranında gerçekleşti. 9 Ekim 2020'de başladığımız çalışmalarda bugüne kadar, 3 milyon 12 bin metreküpün üzerinde çamur taradık. Gölden alınan sulu çamuru filtrelerle süzerek temiz suyu tekrar göle bırakıyoruz. Böylece, 580 bin metreküplük sudan arındırılmış atığı da dönüşüm sahasına seriyoruz. Çalışmalarımızı, 9 Haziran 2022'de tamamlayarak başkentlilerimize çok daha temiz, kokusuz ve canlı bir Mogan Gölü'ne bırakacağız. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, göl üzerindeki ekosistemin tekrar canlanmasını sağlayacağız. Bu şekilde göldeki metan gazı patlamaları ile birlikte, koku ve balık ölümlerinin önüne geçeceğiz. Çalışmalarımız sonrasında canlanacak göl su canlıları ve kuşların da yaşam alanı olmaya devam edecek" diye konuştu.

"BİRİLERİ GİBİ LAFTA DEĞİL GERÇEKTEN DE ÇEVRECİYİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, deniz ve kapalı su havzalarının dip taramalarında çok büyük başarılara imza attıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Gördüğünüz gibi birileri gibi lafta değil gerçekten de çevreciyiz. Ülkemizin geleceği için çevre odaklı çalışmaları sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi dünyanın küresel ısınma ve ilkim değişikliğinin neden olduğu felaketlerle başa çıkmaya çalıştığı bu dönemde; doğaya, çevreye, insana ve sürdürülebilir bir yaşama hizmet edecek adımları atmaya devam ediyoruz" dedi.

"2053 HEDEFİMİZ; EMİSYON ORANINI, SIFIRA İNDİRMEKTİR"

İmzalanan Paris İklim Anlaşmasını hatırlatan Bakan Karaismiloğlu, "Ülkemizin orta ve uzun vadeli en önemli projeksiyonu, 'Yeşil Kalkınma Devrimi'dir. Ayrıca, 2053 hedefimiz; emisyon oranını, sıfıra indirmektir. 'Yeşil Kalkınma Devrimi' 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefidir. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, tüm Bakanlıklarımızla beraber Yeşil kalkınma Modeli'ni hayata geçirmek için kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"MADDİ KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMASI SONUCU, SADECE 2020 YILINDA 13,4 MİLYAR DOLAR TASARRUF ELDE ETTİK"

Çevreci bir yaklaşımı öncelikli hedef olarak belirlediklerinin altını çizen ve bu kapsamda bugüne kadar yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çevresel fayda oluşturmak, hem Bakanlığımızın hem de hükümetlerimizin her zaman öncelikli hedeflerinden olmuştur. Bu amaçla yaptığımız yatırımlarla yıllık toplam; 975 milyon ton değerinde karbon emisyon tasarrufu, 20 milyon dolar değerinde kağıt tasarrufu, toplam 780 bin ağaca eşdeğer Karbon Emisyon Tasarrufu sağladık. Projelerimizle, yıllık bazda, zamandan, yakıttan, emisyon salımından edilen ve edilecek tutarlar ise; Kuzey Marmara Otoyolu 3,2 milyar lira, Avrasya Tüneli 2 milyar lira, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolundan 2,9 milyar lira tasarruf sağlıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu 2,3 milyar lira, Aydın-Denizli Otoyolu 733 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bu tasarruflar, Türkiye'mizin bugününe olduğu kadar geleceğine ve gençlerine hizmet olarak dönecek. Dünyaya bu konuda da örnek olacak ve gençlerimize 'yaşanabilir bir dünya' bırakacağız. Ulaşım yatırımlarımızla 2020 yılına ait yıllık tasarrufları da hızlıca ifade etmek gerekirse; karayolunda 6,6 milyar dolar, demiryolunda 700 milyon dolar, havayolunda 2,6 milyar dolar, denizcilikte 600 milyon dolar, haber leşmede 3,3 milyar dolar olmak üzere ülkemizin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu, sadece 2020 yılında 13,4 milyar dolar tasarruf elde ettik. Biz yaptığımız her proje ile gurur duyduk ama asla bununla yetinmedik. 10 yıllar sonrasını planladık. Halkımıza hep daha iyisini, daha faydalısı sunmak için çalıştık."

Bakan Karaismailoğlu, Mogan Gölü'nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Gölbaşı Beledisini ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı Ziyaret etmek üzere ilçe merkezine hareket etti.

(Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/ İHA)