Bakan Karaismailoğlu: 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5g'nin, ileri teknolojilerin ve veri güvenliğinin kilit noktası olması nedeniyle tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından yakından takip edildiğini belirterek "Şunu net olarak söyleyebilirim; 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Turkcell'in Avrupa Veri Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile davetlilerin katıldığı törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, ulaşım ve iletişim sektörlerinin sosyal ve ekonomik hayatın merkezinde yer aldığını, bilişim, iletişim ve haber leşme alanlarına da hep yerli ve milli yaklaşımları ön plana aldıklarını belirterek, yaşadığımız çağa adını veren bilgi ve veri, ona sahip olan kişi, kurum ve ülkelerin gücüne güç kattığını ifade etti. 5G'nin bu teknolojilerin en başında geldiğini belirterek Karaismailoğlu, şunları söyledi:

Bilgi ve iletişim sektöründe, her türlü doğal afet ile fiziki ve siber saldırılara karşı verinin saklanması ve yedeklenmesinin hayati önem taşıdığını belirten Karaismailoğlu "Bu anlamda Turkcell'in bugün açılışını yaptığımız Avrupa Veri Merkezi de güçlü ve yedekli bir teknoloji yatırımıdır. Veri merkezinin yerlilik oranının yüzde 75'lerde olması kıymetli bir gelişmedir. 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı şekilde tasarlanan ve inşa edilen veri merkezimiz, Ankara, İzmir ve Gebze veri merkezlerinin bilgi yedekliği ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Bilgi ve iletişim sektöründeki bu baş döndürücü gelişmeler, insanlarımızın çok daha hızlı, rahat ve kesintisiz iletişim kurmasına hizmet ettiği unutulmamalıdır. Bu hizmet, doğal afetlerde çok daha önem kazanıyor. Hatırlayacağınız üzere çok kısa süre önce yaşadığımız sel, yangın felaketlerinde, bölgede artan mobil haber leşme trafiğini karşılamak amacıyla hızla harekete geçtik. İhtiyaç olan ilave mobil haber leşme altyapılarını çok kısa bir sürede hizmete aldık" diye konuştu.