Bakan Gül: Binaya 'hukuk fakültesi' tabelası asılması onu hukuk fakültesi yapmaz

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hukuk eğitiminin niteliğinin artırılması amacıyla Ankara'daki bir otelde ' Hukuk Eğitimi Sempozyumu' düzenledi. Sempozyumun açılış programına Adalet Bakanı Gül ile birlikte Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve hukuk fakültesi öğrencileri katıldı. Burada konuşan Bakan Gül, sempozyumun hukuk eğitimine önemli katkılar sunacağını belirterek "Dünya düzeninin temeli, anahtarı; adalettir. Bu topraklarda hep 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı hakim olmuştur. İnsanı yaşatmanın da temeli adaleti yaşatmaktır. İnsan sadece soluk alıp vererek yaşamaz, insan ancak adaletle yaşar. Yargısal adaletin verdiği kararlar, kişi hayatını doğrudan etkilemektedir. Kimi zaman özgürlüğü genişletmekte, kimi zaman özgürlüğü kısıtlamaktadır. Bu anlamda da çok ciddi bir sorumluluk duygusu isteyen bir meşguliyet alanıdır. Bu yargının sorumluluğu, görevin kusursuz bir şekilde bir dikkat ve özenle yerine getirilmesi çerçevesindedir. Bu nedenle hakimlik, savcılık meslekleri de kişisel hata kabul etmez, tüm yönleriyle eksiksiz ifa edilmesi gereken görevlerdir" dedi.

Yargıtay Başkanı Akarca ise temel eğitim sistemindeki eksikliklerin giderilmesinin demokrasinin en önemli teminatı olduğunu belirterek "FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsü, temel eğitimin devlet ve toplum hayatı bakımından önemini bizlere bir kez daha göstermiştir. Lisans düzeyindeki hukuk eğitiminin kalitesini belirleyen iki temel faktör vardır. Birincisi, öğretim üyesinin kalitesi, ikincisi ise öğrencinin kalitesidir. Bu nedenle kaliteli öğrenciler ile kaliteli öğretim üyelerini bir araya getirmek gerekir. Son yıllarda devlet üniversitelerindeki öğretim üyelerinin vakıf üniversitelerine geçmesinden dolayı yüksek puanlarla hukuk fakültelerine giren öğrenciler deneyimli hocalarla buluşamamışlardır" dedi.