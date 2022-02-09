Bakan Ersoy: Turizmde 35 milyar dolar gelir hedefi ulaşılabilir

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı – EMITT, iki yıl aradan sonra, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 12 Şubat'a kadar devam edecek fuarın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, valiler, ülke temsilcileri ve sektörün önde gelen isimleri katıldı.

Fuarda, Türkiye'nin farklı özellikleriyle markalaşmış turizm destinasyonları ziyaretçilerle buluştu.

2021 YILINDA 30 MİLYON ZİYARETÇİ; YÜZDE 103 GELİR ARTIŞI

Turizm sektörüne yön veren bu organizasyonunun yeniden gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu fuarın 51 ülkeden 200'den fazla firmanın katılımıyla İstanbul'da açması zorlu şartlara rağmen başarıyla geride bıraktığı 2021 yılının kısa özeti olarak da alınabilir. Türkiye turizminin zor geçen 2020 yılından sonra 2021 yılında sevindirici ivme yakaladı. Hem önceki yıl hayata geçen Güvenli Turizm Sertifika Programını başarılı bir şekilde uygulayarak hem de Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının koordinasyonuyla yurt dışında doğru tanıtım adımlarını atarak turizmde 2021 yılı hedeflerinin üstüne çıktık. 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 88'lik bir artışla, toplam 30 milyon 38 bin ziyaretçi ağırladık. 30 milyon psikolojik sınırın üstüne çıktık. 2021 yılında turizm gelirlerimiz ise yine bir önceki yıla oranla yüzde 103 artışla toplam 24 buçuk milyar dolara ulaştı" dedi.

TÜRKİYE DÜNYA GENELİNDE EN ETKİLİ TANITIM YAPAN ÜLKE

Bakan Ersoy, "Olumlu gelişmeleri taçlandırmak için 2022 yılında da Turizm Geliştirme Ajansının koordinasyonunda Orta Avrupa, Baltık Ülkeleri, Körfez Ülkeleri ve ABD'den turist profillerine yönelik özel tanıtımlar gerçekleştireceğiz. Bu yıl 21 ülkede televizyon, 86 ülkede dijital, 15 ülkede 200'ün üzerinde basılı yayında reklam kampanyalarımız yer alacak. En az 60 ülkeden basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörlerini ülkemizde ağırlayarak PR faaliyetlerimize hız vereceğiz. Son 2 yıldır Turizm Geliştirme Ajansı'nın hayatımıza girmesiyle Türkiye dünya genelinde en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke oldu. 2022'de de sektörümüzle beraber yine bu faaliyetlerine ara vermeden devam edecek. Ülkemizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve daha fazla turistin Türkiye'yi tercih etmesi için yurt dışındaki en etkili tur operatörleri ve acente ile iş birliklerini artırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

ERKEN REZERVASYONLAR 35 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİNİN ULAŞILABİLİR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

"İlk 40 günlük rakamları incelediğimizde İstanbul ve Antalya başta olmak üzere günlük sınır verileri geçen senenin 2 katından fazla ortalama rekor gelir ettiğimiz 2019 ile paralel bir seyir izlemekte" diyen bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İleriye dönük erken rezervasyon oranları da geçen seneye göre artmış durumda. Bütün bunlar bize 2022 için belirlediğimiz 35 milyar dolar gelir hedefinin ne kadar ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Biz bu hedefleri sektör olarak yeterli görmemeliyiz ve daha yukarılara taşımak için çalışmalıyız. Bu adını koyduğumuz bir rakam. El birliğiyle geçen seneki gibi gayret ederek bunu daha yukarılara taşıyacağız. Son 3 yılda olduğu gibi devlet ve özel sektör el ele vererek, 2018'de 647 dolar olarak aldığımız kişi başı geliri 2021'de 834 dolara nasıl getirdiysek, 2022'de de daha yukarı taşıyarak niceliğin değil, niteliğin ön planda olduğu gelir odaklı 2023 turizm stratejilerimizi adım adım gerçekleştireceğiz."

TURİZMDE İSTANBUL BÜYÜK OYUNCU

Turizmde İstanbul'un büyük oyunculardan biri olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Dünyanın en büyük ve önemli havalimanlarından birine sahip olması ve Galata Port'un da hizmete girmesiyle pandemi sonrası hızlı turist artışı için ihtiyaç duyulan uluslararası ulaşım alt yapısının en iyisine sahip oldu. Turizm Geliştirme Ajansı ve THY bundan sonraki tanıtım stratejisini yine ortak bir şekilde devam ettirerek başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin diğer tatil ve turist başkenti olarak kabul edilen illerinin direkt bağlanmasında yeni protokollerle ağını geliştirecek. Eşsiz bir turizm merkezi olan İstanbul'un sahip olduğu tarihi değerler, arkeolojik eserler, tescilli yapılar ve kültür varlıklarıyla tanıtılması bizim için çok büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNİN 2'NCİSİ MAYIS AYINDA

Uluslararası Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ilkini geçen yıl yaptıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, "2 bin 800'den fazla sanatçı ve 7.8 milyon ziyaretçi ile Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat etkinliği olan festivalin ikincisini 28 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde çok daha büyük bir uluslararası katılımla gerçekleştireceğiz. Bu festivalleri Ankara ve İzmir'e de yayarak genişletiyoruz. İstanbul'un dünyaca ünlü gastronomi şehri olması da bizim için çok önemli. Bu amaçla Turizm Geliştirme Ajansı çok yoğun çalışıyor. Mayıs ayı itibariyle önemli kazanımlar elde etmiş olacağız. Şimdiden büyük ilgi gören projelerimizin böyle fuarda tanıtılması uluslararası bir marka olması ülkemiz için büyük avantaj" diye konuştu.

GÜVENLİ VE YEŞİL TURİZM SERTİFİKASI AÇIKLAMASI

Güvenli Turizm Sertifika Programına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgınının başından itibaren bakanlık ve sektör oyuncuları olarak hızlı bir aksiyon aldık ve sertifika programını hep beraber hayata geçirdik. 31 Aralık 2021 itibariyle Güvenli Turizm Sertifikası alan tesis ve araç sayısı 11 bin 475'e ulaşmış oldu. 2020 yılı sonunda bu rakam 7 bin 223'tü. Her geçen gün sayısı artarak genişliyor. Bakanlık olarak bir yandan güvenli turizm uygularken bir yandan da bu kavrama yeni bir boyut kazandırmak için düğmeye bastık. Sürdürülebilir turizm kavramı giderek önem kazanan bir unsur. Biz de bu aşamada Güvenli Turizm Sertifikasını ikinci bir aşamaya taşımaya karar verdik. Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası için önemli bir iş birliği yaptık. Türkiye yine bir ilke imza atarak hükümet nezdinde ulusal bir program geliştiren ilk ülke olacak. Sürdürülebilirlik gelecek açısından çok önemli. Bu sertifikayla birlikte biz Paris Anlaşması'nın da gerekliliklerini yerine getirmiş olacağız. Bu kurallar çerçevesinde 2023, 2025 ve 2030 yıllarına kadar Türkiye'deki konaklama ve turizm sektörünün yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler var. Turizm meslek birliği yasası bir ihtiyaç ve yasal düzenlemelerin olumlu sonuçlarını her seferinde görüyoruz. Türkiye olarak nitelikli turist istiyorsak bunlar temenni ile olmuyor. Biz hızlı bir şekilde konaklama sektöründen başlayarak sınıflandırma, belgelendirme işlemini tanımlamamız gerekiyor" dedi.

2022 TURİZM RAKAMLARI AÇISINDAN SIÇRAMA YILI OLACAK

Fuarın Türkiye ve İstanbul için hayırlı olmasını dilediğini ifade eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "2019 yılı sonunda İstanbul olarak turizmde mükemmel rakama ulaştık. O rakam 15 milyon. 2020 yılında mart ayında dünya ve bizler salgınla mücadelede tam 2 yıl tamamlamış olacağız. İnsanlığın 1.5 asırdan beri tecrübe etmediği dönemde bizler ve dünya, üretim, tedarik, lojistik bilip bilmediğimiz her alanda her şey değişti. İstanbul'un sessizliğe büründüğü günlerde 5 milyon ziyaretçi İstanbul'a geldi. Amacımız devletimiz ve hükümetimizin İstanbul için biçtiği rakam 2023 sonunda 22 milyondu. Bakanımızın sektör içinden gelmiş olması, turizmle ilgili rekabetin ne olduğunu çok iyi bilmesi ve salgınla mücadelede devletimiz, milletimizin kahramanlığı bize şöyle bir duruş getirdi. Güvenli Turizm Sertifikası adı altında mükemmel bir projeye imza atıldı. Bakanlığımız ve tüm paydaşlarımız hızlı aksiyon aldı. Misafir edeceğimiz yabancı turist misafirlerimizi kendi evlerinden daha rahat etmelerini ön plana çıkarttık. Kapısında karşılamaktan tutun, hizmet sunan herkesi devamlı suretle kontrol ettik. Güven verdik. Dolayısıyla 5 milyonla başladık 9 milyona geldik. 2022'de fuarla beraber dünyaya İstanbul'dan haykırıyoruz. 2 yıllık kaybı 2022-2023'te inşallah kapatacağız. 2023 sonu itibariyle dünyada salgınlar mücadelede aşıyla elde etmiş olduğumuz güç, Türkovac da artık yoğun ilgi görüyor. 2022 bizim için fevkalade sıçrama olacak turizm rakamları açısından" diye konuştu.

YÜZDE 100 MEMNUNİYETİ SAĞLAMAK VE KORUMAK İSTİYORUZ

Vali Yerlikaya, "Son 3 yılda ayrılan yabancılar arasında yapılan anketlerde yüzde 95 memnuniyet var. Bu İstanbul için büyük onur. Kesinlikle yeterli değil. Biz yüzde 100 memnuniyeti sağlamak ve onu korumak istiyoruz. Çünkü 1,5 trilyon dolarlık bu pastadan Türkiye olarak böyle mükemmel, eşi benzeri olmayan bir ülke, 2 bin 500 yıl 3 imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbulumuzun bu marka değerini, kadim değerini, turizmin her alanıyla ilgili gücünü kuvvetini bakanlığımızın liderliğinde hep beraber, hedef 22 milyon rakama ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. İstanbul'da sağlık turizminin tam merkezi 650 tesisimiz var. Güçlü tesislerimiz, teknolojiyle ilgili kuvvetli yapımız, dünyanın her yerinden sağlık turizmi ile ilgili misafirlerimizi bize çekiyor" dedi.

TURİZM 360 DERECELİK BİR ANLAYIŞ İSTER

Fuarın 25 yıldır takipçisi olduğuna dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Çok keyifli bir fuar, dünyaya kapılarını açan, ülkemizin belki de en güzel sahnesi. Bu sahnenin daha güzel ve heybetli olması için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. 2019'da İstanbul 15 milyon turiste ev sahipliği yapmışken ne yazık ki 2020'de 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bu sıkıntılı süreci ortak akıl ile aşmak için mücadele veriyoruz. Son dönemde ekonomik anlamdaki zorluklarla mücadelede sektörün paydaşlarının ve getirilerinin ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz. Kültür Turizm Bakanlığımız ülkemizin tanıtılmasında önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz ama şunu da bilelim ki tek başına bir kurumun işi asla bu olamaz, bu işi bütüncül mücadele iş birliğiyle olacağının altını çizelim. Turizm bir takım alt yapı çalışmalarıyla başarılı olması mümkün değildir. Turizm barış, adalet, huzur, özgürlük ister. 360 derece bir anlayış ister. Ancak o zaman dünya çapında arzu ettiğimiz duruma geliriz. Tüm bunları sağlayarak turizm potansiyelimizi istediğimiz seviyeye ulaştırabiliriz. Yerel yönetimin içinde olmadığı çalışmaların muvaffak olma şansı yoktur" dedi.

TARİHİ YARIMADAYI ÖNEMSİYORUZ

İmamoğlu, "İstanbul Turizm Platformu'nu kurmak ve bütün paydaşlarla bir arada olmak ve turizme katkı sunma konusunda ne yapabiliriz bakış açısıyla bu sürecin mücadelesine sıkı bir paydaş olmayı önemsedik. Tarihi yarımadayı önemsiyoruz, orada 50 noktadaki projemizi paylaşacağız. Bu önemsemeyle biliyoruz ki Türkiye'nin her noktası bir cennet, hazine ama Türkiye'nin ana lokomotifi İstanbul'dur. Galata Port'un süreçlerine katkı sunmak, Prens Adalarının daha nitelikli bir turizm alanı haline gelmesini sağlamak, Haliç, Salacak kıyıları gibi İstanbul'un tüm sürecine katkı sunan çalışmaları entegre biçimde paydaşlarla beraber sürdürmeye devam ediyoruz. Turizm sektörünü ortak akılda buluşturmak amacıyla kurduğumuz platformun daha etkin biçimde yol alacağına inancımız çok yüksek" diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul turizm envanterinin dijital ortamda kayıt altına alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul Turizm Çalıştayı'nda da bu süreçleri konuştuk. Kentimizin turizm yol haritasını ortaya koyacak olan İstanbul Turizm Master Planı çalışmamızdan da bu yönde faydalanacağız. İstanbul hak ettiği noktaya kavuştuğunu görmek 20-25 milyon ekseninde bir turisti İstanbul'da ağırlamak, turistin kalış sayısını artırmak ve kişi başı bin 500 dolar seviyesinde bir gelirin de sağlanması turizmin İstanbul'da hak ettiği yere gelmesi anlamına geliyor. Kendimizin tanıtımına katkı sunmayı önemsiyoruz. Sahip olduğumuz marka değerini hep birlikte daha yukarılara ulaştırabiliriz" İfadelerini kullandı.