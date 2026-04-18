Elinde balta, ağzında küfür! Yolcu otobüsüne tehditler savurdu

Elinde balta, ağzında küfür! Yolcu otobüsüne tehditler savurdu Haber Videosunu İzle
Elinde balta, ağzında küfür! Yolcu otobüsüne tehditler savurdu
Bursa'da yolcu otobüsü şoförü ve kamyonet sürücüsü arasında başlayan trafik tartışması kamyonet sürücüsünün eline balta alıp tehditler savurmasıyla büyüdü. Otobüsteki yolcuların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 65 yaşındaki baltalı şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi 1. Yeşil Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında trafikte dehşet dolu dakikalar yaşandı. 

ELİNE BALTA ALIP TEHDİTLER SAVURDU

Edinilen bilgiye göre, şehir içi sefer yapan bir otobüste yolculuk yapan vatandaşın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İddiaya göre, 48 AHN plakalı aracın sürücüsü, trafik nedeniyle aracından inerek otobüs şoförü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli İ.M. (65), aracından çıkardığı balta olarak tabir edilen kesici aleti otobüs şoförüne doğru sallayarak tehditte bulundu, hakaretler savurdu.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

O anlar, otobüste bulunan S.B. (25) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sonlandırılırken, şüpheli şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın kimliği tespit edilirken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
