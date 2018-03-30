Bakan Çavuşoğlu: "Fetö'yle Mücadele Konusunda Ukrayna'dan Heyet Gelecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'da maalesef Türkiye'den kaçan ve orada değişik bölgelerde faaliyet göstermeye çalışan FETÖ unsurları var. Bu konuda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve yönetiminin gösterdiği hassasiyeti de memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki süreçte uzmanlardan oluşan bir heyet Türkiye'ye gelecek, bu konudaki işbirliğimizden de somut netice almak istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakanlıkta düzenlenen toplantının ardından ikili ortak basın açıklamasında bulundu. İkili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Ukrayna ile ilişkilerimiz mükemmel düzeyde. Amacımız bu ilişkilerimizi daha da ileri noktalara götürmek. Ukrayna ile yüksek düzeyde Stratejik İşbirliği Mekanizmamız var, bu ziyaret önümüzdeki aylarda gerçekleşecek zirvenin de hazırlığı niteliğindedir. Diğer yandan Ukrayna ile ticaretimiz yüzde 7 oranında arttı ancak 10 milyar dolar hedefine ulaşmamız için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini kazan kazan anlayışıyla bir an önce tamamlayıp imzalamamızda fayda var. 4 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmak adına mekanizmalarımızı etkin bir şekilde kullanmak gerekiyor. Geçen sene Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor bir artış oldu, özellikle kimlikle seyahat yapılabilmesi bu rakamın artmasında büyük bir etken oldu" diye konuştu.

"FETÖ'yle mücadelede somut netice almak istiyoruz"

Ukrayna ile üzerinde durulması gereken bir diğer konunun FETÖ'yle mücadele olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "FETÖ'yle mücadele konusunda da istişarelerimiz devam ediyor. Ukrayna'da maalesef Türkiye'den kaçan ve orada değişik bölgelerde faaliyet göstermeye çalışan FETÖ unsurları var. Bu konuda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve yönetiminin gösterdiği hassasiyeti de memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki süreçte uzmanlardan oluşan bir heyet Türkiye'ye gelecek, bu konudaki işbirliğimizden de somut netice almak istiyoruz" mesajını verdi.

Çavuşoğlu, Kırım tatarları konusunun Ukrayna ile ortak dava konusu olduğunu kaydederek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediklerini, Kırım tatarlarının haklarının korunması noktasında Ukrayna ile işbirliği halinde olunduğunu söyledi.

Bakan Klimkin ise iki ülkenin komşu, stratejik ortak ve her şeyden önemlisi dost olduğunu dile getirdi. İki ülkenin düşmanlara karşı birlikte duruş sergileyeceğini ifade eden Klimkin, işbirliği çalışmalarının devam etmesini temenni etti. - ANKARA