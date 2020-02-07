Bakan Albayrak: Bu rakam Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatı

07.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:48

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ocak ayı verilerine göre ihracat miktarının yüzde 6.1 oranıyla 14.8 milyar dolara çıktığını belirterek "Bu rakam Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti" dedi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor' sloganıyla Osmaniye 'İş Dünyası Buluşması' düzenlendi. Etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, kamu bankaları yetkilileri, çeşitli oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Berat Albayrak, Osmaniye'yi daha iyiye taşıyacak görüş alışverişleri için kente geldiğini söyledi. Uluslararası rekabet gücünü daha yukarı taşımayı amaçladıklarını söyleyen Bakan Albayrak, "Bugüne kadar uygulama aldığımız tüm politik tedbirlerin yanında adım adım hayata geçirdiğimiz reformlar ekonomik göstergelere çok güçlü yansımaya başladı. Bu sayede ekonomide güvenin tesis edilmesiyle açık bir iyileşmeyi her geçen gün daha iyi noktaya taşıyoruz. Enflasyon, kur, faiz, şeytan üçgeni, 'Türkiye bunlarla mücadele edemez, başaramaz' diyorlardı. Pozitif gelişmelerle, faizdeki, enflasyondaki iyileşmelerle birlikte 2020 yılına çok daha iyimser iklimle girdik. 2019 yılını geride bıraktığımızda ki zor bir 2019 yılı geride bırakırken Türkiye tekrar güçlü büyüme trendine odaklanmaya başladı" diye konuştu.Bakan Albayrak, Türkiye'nin son 1.5 yılda, 40-50 yıldır gerçekleştiremediği düzeyde önemli reformlar hayata geçirdiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Gayri safi yurt dışı hasıla 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde büyüme trendine girerken gayrı safı yurt içi hasıla 3. çeyrekte 0.9 ile pozitif trendiyle alakalı ilk trendi verdi. Geçtiğimiz yıl için ifade ettiğimiz yeniden dengelenme süreci, net ihracatın büyüme kompozisyonuna katkısıyla birlikte iyileşen altyapı, sağlıklı büyüme görünümüne yavaş yavaş kavuşturmaya başladı. Saldırılara, ataklara karşı, Türkiye'yi istikrarsızlığa taşıyacak ve bunun neticesinde ki Türkiye son 1.5 yılda çok hızlı bir dengelenme süreci. Belki hasarları, etkileri birçok kişinin, kurumun, uluslararası kurumun tahmin ettiğinin aksine, çok hızlı bir sürece girdi ve '2019 yılı Türkiye şu kadar küçülecek' dendiği bir dönemde son çeyrekteki pozitif yüzde 5 civarı beklenti, 2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız. İşsizlik oranında da gerilemeye şahit olacağız."ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 5'İN ALTIEnflasyon rakamlarına ilişkin bilgiler aktaran Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "2018 yılı ekim ayında enflasyon yüzde 25.2 seviyesindeydi ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle birlikte 2019 yılı eylül- ekim aylarında tek haneye ve yıl sonu 2019 yeni ekonomi programındaki hedeflediğimiz oranın altında 11.8 oranında yılı kapattı. 2020 yılının çok net ifade ediyorum hafif dalgalanma olsa da mayıs- haziranla birlikte Türkiye tek haneli, kalıcı enflasyon hedeflerine ulaşıp 3 yıllık yeni ekonomi programında hedeflediğimiz, 2020 enflasyonu yüzde 8.5 hedefini inşallah başaracağız ve 3 yıllık yeni ekonomi programında da yüzde 5'in altı hedefimizi de 2022 yılında en güçlü performansımızla ulaşacağız. 2020 yılında da enflasyonla mücadele noktasında çok kararlı duruşumuz devam edecek. Enflasyonla mücadele, faizle mücadele iş dünyası açısından maliyetlerin ve faizlerin düşmesiyle birlikte yatırım, istihdam iklimi, ekonomik özgüven iklimi daha ileri gidecek ve bu da yatırım iklimin ötesinde Türkiye'nin bölgesel etkinliğinde çok daha farklar ortaya koyacak."GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLANACAKÜreticiden-tüketiciye ulaşana kadar fiyat makası açılan gıda ürünlerine de değinen Bakan Albayrak, projelerini şöyle anlattı."Hem girdi finansmanı, hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uca bir sistem planlıyoruz. Bu nokta çok hassas bir nokta. Tüm gıda sektöründeki, özellikle tarım ürünlerinin üretilmesinden sonra gıda zincirinin son halkasındaki son tüketiciye kadar o aradaki oyunculara sesleniyorum. Ziraat Bankamız merkezinde yer alacağı bu sistemle çok yakında çiftçilerimiz, tarım anlamında üreticilerimizle çok daha yakın ve koordineli şekilde gıda güvenliği gibi önemli bir alanda maliyet anlamında, fiyatlama anlamında çok etkin bir sürece girecek. Bu da son kertede son tüketiciye maliyetler, gıda fiyatları, fahiş, spekülatif süreçlere yönelik etkin süreç ortaya koyacak. Sektördeki oyunculara selam olsun ama esas vatandaşımıza hayırlı olsun dediğimiz süreci 2020'den itibaren göreceğiz. 2 damla yağmur yağdı, 3 seraya bir şey oldu. Ürünler ne olmuş yok? Başka bir dolap var. Orada başka bir operasyon. Çiftçi mağdur. 'Oradan alayım, buraya vereyim' tefecilik... Aylık yüzde 3-5. O zaman başka bir tezgah var. Hep şöyle algı var; 'ona yasa buna yasa'. Hayır serbest piyasa koşulları içinde, devlet olarak doğru organizasyon içerisinde olursanız piyasa da islah olur. Küçük, azınlık insan için değil. 83 milyon insanın gıda güvenliği."KATMA DEĞERLİ ÜRETİM HEDEFİFaizlerle mücadele konusuna da değinen Bakan Albayrak, şunları söyledi: "Geçtiğimiz 6 aylık dönemde yüzde 24'ten 11.25 e indirdik. Piyasa şartlarına göre baktığımızda ihtiyaç kredileri yüzde 13, ticari krediler yüzde 10, konut yüzde 9, piyasada hakiki anlamda pozitif hava esmesine neden oldu. Kamu bankalarımız, yüzde 9-11.5 ticari kredi bandını yüzde 8-10 aralığına getirdi ki son 10 yılın en düşük TL faiz marjlarına düştüğü bir trende girdik. İnşallah kamu bankalarını özel bankalarımız da takip ederek yavaş yavaş düşüş trendine destek vereceklerini düşünüyorum. Her adım meyve vermeye başladı. Piyasaların, reel sektörün, vatandaşlarımızın, ekonomiye olan güveninin de arttığı, güçlü yukarı yönlü endeks trendi görmeye başladık. Özel sektör istediği finansmanı çok daha düşük maliyetle sağlayacak ve canlanma sürecini yaşayacak. Büyümede hedefimiz katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı modele geçmek."GEÇTİĞİMİZ YIL DEMO GİBİ OLDU"Türkiye artık değişiyor, değişmek zorunda. Bu bir ihtiyaç, siyasi beklenti değil. Küresel iklim, bölgesel süreçler, tehditler, biyolojik savaşlar. Çok daha başka bir yüzyılda başka bir dünyayla karşılaşacağız" diyen Bakan Albayrak, şunları anlattı."Geçtiğimiz yıl demo gibi oldu. Bu kapsamda ivme paketini piyasayla tanıştırdık ve bu paket kapsamında 6 aylık süreçte Ocak ayı sonu rakamlarına göre 64 bin 367 müşterimize 50.2 milyar kredi tahsisiyle ve bunu 31 milyar lirası yatırıma dönüştü. Aralık ayı sonu itibariyle kamu bankaları aracılığıyla inşaat-gayrimenkul sektörünün toplanması amacıyla faizleri 0.99'a indirdik sonra sıfır konutlarla ilgili 0.79'a indirdik ki bu son 20 yılın en düşük oranı. Bu paketlerle birlikte inşaat, gayrimenkul sektörü uygun ucuz uygun maliyetli konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızla son birkaç ay içinde yaralanan vatandaşların sayısı 250 bine ulaştı. Ekim ayı sonu itibariyle istihdam odaklı taahhütlü kredi paketi sayısı 150 bine ulaştı ve 35 milyar TL civarı kredi gerçekleşti. İnşaat sektöründe maliyetler bu dönemde yüzde 39.7 oranında artış gösterdi ama tüm alınan tedbirler sonucu piyasaların normalleşmesiyle birlikte konut satışlarında 2019 aralık ayında yıllık bazda yüzde 47.7 artış yaşandı. Sadece bu dönemde ipotekli konut satışındaki artış yüzde 600 oldu."SALDIRI FAİLİ TWEET ATIP İTİRAF ETTİİhracatçılara desteklerden ve ekonomik gelişmelerden de bahseden Bakan Albayrak şöyle devam etti: "2019 yılında ihracatçılarımıza verilen desteklerle birlikte cumhuriyet tarihinin rekoru dediğimiz 180 milyar dolarlık ihracat rekoruyla bir yıl kapanışı oldu ve bunun yanında da ithalatta yüzde 9'un üzerinde küçülme oldu. Dengelenme dediğimiz. ve bu örneği birçok yerde ifade ediyorum 2009 küresel kriz, Türkiye ekonomisi, küçülme. 2009 küresel krizinde Türkiye dengelenme noktasında cari fazla veremedi. Türkiye 2019 yılında tarihi bir şekilde cari fazla vererek kapatacak. ve ithalat küçülürken ihracatın da tarihi bir küçülme yaşadığı bir yıl oldu 2009. İş dünyası hatırlar. 2008'de 132 milyar dolar olan ihracat 2009 yılında 102 milyar dolara düştü, yüzde 30. Peki tüm bu dış saldırılara, küresel, ekonomik, Türkiye operasyonu, 1.5 sene. Türkiye'de saldırı var yok biz diyorduk demiyordu inanmıyordu gerçi ama toplumumuz. Faili meçhul olacaktı. Neyse. Allahtan fail tweet atarak itiraf etti de faili meçhul değilmiş. Türkiye'ye hakikaten birileri saldırı yapmış ama tüm bunlara rağmen şükürler olsun yüzde 5-10 civarı artış, dengelenmeyle cari fazla veren bir ülke ve 2019 yılında dış ticaret açığını yıllık bazda yüzde 45.6 oranında düşürdü. 2020 yılı nasıl? Ticaret bakanlığımız ocak ayı verilerine baktığınız yıllık ihracatımız ocak ayında yüzde 6.1 ile 14.8 milyar dolarla artış trendine devam etti ve daha da önemlisi bu rakam Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Elhamdülillah Türkiye üretiyor, büyüyor tüm bu süreçlere rağmen. Bu göstergeler ekonomideki arzu ettiğimiz değişimi gösteriyor."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda, iş dünyası temsilcileri Bakan Albayrak ve kamu bankaları yetkililerine çeşitli sorular sordu, sorunlarını anlatıp çözüm önerileri aradı.

Kaynak: DHA