Bakan Akar Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz
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Bakan Akar Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz

Bakan Akar Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruzMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz.

31.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:38

Bakan Akar Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor dedi.

Geceyi Edirne'de geçiren Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bayram namazını kılmak için yürüyerek Selimiye Camii'ne geldi. Bayram namazının ardından cami çıkışında yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşan Akar, vatandaşlarla bayramlaştı, küçük bir çocukla sohbet etti. Akar, gazetecilerin ziyaretine ilişkin sorusu üzerine ise Daha önce yaptığımız plan çerçevesinde bu özel, önemli ve anlamlı günde Edirne'ye geldik. Bu planlı bir faaliyetimiz ve bu plan çerçevesinde bayramda buradayız ifadelerini kullandı.

Hem vatandaşlarla hem halkla bayramda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, Buradaki görevli komutan arkadaşlarımızdan çalışmalarımızla ilgili bilgiler aldık. Onların başarılı faaliyetlerini görüyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Mehmetçik karada, denizde, havada olduğu gibi burada da 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın beklenmesi konusunda büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir memnuniyetle, güvenle buradan ayrılacağız şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini dile getiren Akar, İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde tüm komşularımızla, Yunanistan ile Bulgaristan ile çalışmalarımız sürmekte. Dolayısıyla buradaki faaliyetlerimizin iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yürümesinden yanayız. Bunun için yapılması gereken ne varsa yaptık, yapıyoruz. Dolayısıyla görüşmelerimiz devam edecek. Buradaki faaliyetlerimizle alakalı ülkemizin, milletimizin hakkını, hukukunu buradaki Mehmetçik korumak ve kollamak konusunda son derece azimli ve kararlı. Sadece burada değil, Edirne'den Van'a kadar yurt içinde ve sınır ötesinde Mehmetçik gerçekten karada, denizde, havada tüm faaliyetlerini devam ettiriyor. Çok şükür şu ana kadar büyük bir başarıyla devam etti. Mehmetçiğin fedakarlığı, kahramanlığı ve tabii ki asil milletimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne duyduğu sevgi, güven ve duasıyla, ondan aldığımız ilhamla görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Burada aldığımız bilgiler, gördüklerimizle arkadaşlarımızın büyük bir başarıyla görevlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüklerini müşahede ettik, bundan dolayı son derece memnunuz. diye konuştu.

Tüm çalışmaları büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle sürdürdüklerini ifade eden Akar, Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor dedi.

'SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ'

Sözlerinin sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Akar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet, saygı ve şükranla anıyor, aziz şehitlerimizin değerli aile bireylerinin, kahraman gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin, bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta büyük fedakarlıklarla görev yapan kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın ve sizlerin ve ailelerinizin Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum dedi.

Açıklamalarının ardından 'gurbetçi' olduğunu belirten bir vatandaş Akar'ın yanına gelerek Sizlerle gurur duyuyoruz diye sevgi gösterisinde bulundu.

Bakan Akar Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz

Kaynak: DHA

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