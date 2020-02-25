Bahçeli, Ozan Ceyhun'un Büyükelçi olarak atanmasını eleştiren MHP'lilere sert çıktı

25.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:27

Devlet Bahçeli, Ozan Ceyhun Viyana Büyükelçisi olarak atandıktan sonra Twitter hesabından "Ülkücü katili" diyerek atamayı eleştiren MHP Ordu Milletvekili Cemel Enginyurt başta olmak üzere diğer MHP'lilere sert sözlerle yüklendi. "Bize sosyal medyanın yolcusu değil, davanın hancısı lazım" dedi.

TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli'nin gündeminde Türkiye'nin AvustuyaBüyükelçisi olarak atanan Ozan Ceyhun'a yönelik yapılan eleştiriler de vardı. Bahçeli, kendi partisinden vekillerin tweet atarak konu hakkında hükümetle ters düşmesine sert çıktı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN ONAYIYLA BÜYÜKELÇİ OLARAK TAYİN EDİLDİ"

Bahçeli şunları söyledi "MHP, Cumhur İttifakı'nın parçasıdır. Biz hükümet ortağı değiliz. Siyasi sorumluluğumuz da bulunmuyor. Bu kapsamda idari tasarruflar hükümetin tekelindedir. Ozan Ceyhun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayı ile Avusturya Cumhuriyeti nezdinde büyükelçi tayin edilmiştir. Atamayla büyük bir eleştiri sağanağı başlamıştır. Büyükelçinin bir ülkücü katili olduğu iddiası gündeme taşınmıştır. Sadece şehidimiz Mustafa Erol değil, binlerce şehidimiz asla unutulmamıştır. Merhum şehidimizin katilinin kim veya kimler olduğu resmi olarak bilinmeden, sosyal medyadan pusu kuran, bize dava öğretmeye çalışan art niyetli kişilerin varlığı da teker teker açığa çıkmıştır.

Türkiye'nin Avustuya Büyükelçisi olarak atanan Ozan Ceyhun

"SOSYAL MEDYA YOLCUSU DEĞİL, DAVANIN HANCISI LAZIM"

Buna alet olan arkadaşlarımız karanlık kampanyayı servis etmişlerdir. Bizim Viyana Büyükelçiliği'ne atanan şahısla hiçbir ortak yanımız yoktur. Bilip bilmeden, partimizin resmi görüşü teşekkül etmeden akıntıya kapılanlar yanlış yapmışlardır, ters köşeye yatmışlardır. Bu tuzağa bazı milletvekillerimiz ve parti yöneticilerimizin düşmesi de hazin ve ibretlik bir vakadır. Biz şehidimizi de katilini de biliriz. Söyleyeceğimiz sözü de biliriz atacağımız taşı da biz seçeriz. MHP'ye sosyal medyadan istikamet çizilemez. Bize sosyal medya yolcusu değil davanın hancısı lazımdır.

"İRADEMİZİ 5.SINIF DEDİKODU MEKANLARINDA BELİRLEYEMEYİZ"

Siyasi irademizi çöplüğe dönen 5. sınıf dedikodu mekanından farksız olan sosyal medyada belirleyemeyiz. Dilerdim ki; asılsız haberlerin peşine düşen arkadaşlarımız partimize ve davamıza saldırılar olurken de aynı haysiyet içinde hareket edebilselerdi. Sosyal medya cengaverlerine değil, dava ülkü arkadaşlarına ihtiyacımız vardır. Sosyal medya oyunlarına gelinmemesi ricam ve talimatımdır."

OZAN CEYHUN HAKKINDAKİ "ÜLKÜCÜ KATİLİ" İDDİALARI

Sosyal medyada Ozan Ceyhun'un adının karıştığı 1977'de İstanbul'daki Adana Erkek Öğrenci Yurdu'nun bombalanarak ülkücü Murat Erol'un ölümüne yol açan olaya ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Mustafa Erol'un cenazesinin fotoğrafı ile o günkü gazetelerin küpürleri Twitter'da paylaşıldı. Kullanıcılar Mustafa Erol etiketini açtı. Ceyhun, 1977'de İstanbul'daki Adana Erkek Öğrenci Yurdu'nun bombalanarak ülkücü Murat Erol'un ölümüne yol açılan olaya karıştığı iddiasıyla ve 2. Dev-Yol davasında idam istemiyle yargılanmıştı. Ancak daha sonra dosyasının ayrıldığı ve davanın zaman aşımına uğradığı ileri sürüldü. Alman vatandaşı olan Ozan Ceyhun'un askerliğini yapmadığı da iddia edildi.

Ülkücü Mustafa Erol'un yoğun kar yağışı altında yapılan cenaze töreni.

NE OLMUŞTU?

Ozan Ceyhun'un Viyana Büyükelçisi atanmasının ardından "ülkücü katili" olduğu iddiasıyla bazı MHP milletvekilleri sert eleştirilerde bulundu. Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt üst üste tweetler atarak sert ifadeler kullandı.

Haber Videosu