Bahar 45. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki var mı?

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın ( Demet Evgar ) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan " Bahar, Show TV'de ekrana geliyor. Bahar 45. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki!

BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evren'in Amerika'ya gidişinin üzerinden aylar geçmiştir. Yoğun mesai ve uykusuz nöbetler arasında Evren'i düşünmemek için kendini işe veren Bahar, bir daha onu göremeyeceğini sanırken beklenmedik bir haber alır: Evren, peş peşe gerçekleşecek birkaç ameliyat için geçici olarak Peran'a dönüyordur. Aylar sonra tekrar hastanede omuz omuza çalışmak zorunda kalan Evren ve Bahar'ın bir araya gelmelerinin bir yolu var mıdır? Bu sırada Çağla ise doğum günü yaklaşan Bahar'a sürpriz bir parti organize eder. Bu partinin asıl sürpriziyse Bahar'ı alt üst edecektir.

Bahar bölümlerini Sow TV platformlarından izleyebilirsiniz.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tanıtımda Bahar, Timur, Çağla ve Tolga'nın nezarethaneye düşmesi, doğum günü partisinden sonra olayların karışacağının ilk sinyallerini veriyor. Asansörde kalan Bahar'ın hastayı orada ameliyat etmek zorunda kalması, Bahar için işlerin hastanede de pek yolunda gitmediğini gösteriyor. "Bahar, hem özel hayatında hem de hastanede ters giden şeyleri yoluna koyabilecek mi?" sorusunun cevabı büyük merak konusu oluyor.

Bahar dizisini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.