Bahar 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tanıtımda kaçırılan Bahar, Rengin ve Çağla'nın bir yandan çaresizliği dikkat çekerken öte yandan içlerine düştükleri zor durumda yaşanan trajikomik anlar, izleyicilere hem gerilim dolu hem de komedi dozu yüksek sahneler izleyeceklerinin ilk ipuçlarını verdi. Evren ve Tolga onlar için endişelenirken; durumdan henüz haberi olmayan ama telaşlarını gören Timur da Evren'le karşı karşıya geldi. Başta "İki kere ölümden döndüm ben, böyle bir son için değil" diye yakaran Bahar, Rengin ve Çağla'nın akıbetinin ne olacağı ise büyük merak konusu oldu.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

Bahar 44. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel fragmanları Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın nikah masasında aldığı şok karar, herkesi alt üst eder. O sırada kalp krizi geçiren Timur'un durumu kritik bir hal alırken Bahar bu kez de çocuklarıyla karşı karşıya gelir. Tüm bu yaşananların üstüne kalbi kırık Evren'in aldığı şok kararla derinden etkilenen Bahar, kendini işine adar. Hastanede de durum Bahar'ın hayatı kadar karışıktır. Rengin'in başhekim olması Tuğra'yı hastanede daha da güçlü bir konuma getirirken Bahar ve Çağla, Tuğra'nın gerçek yüzünü Rengin'e göstermek için seferber olur ancak üç kadın hiç beklenmedik olayların ortasında kalırlar.