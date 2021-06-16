Bahadır Tatlıöz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bahadır Tatlıöz'ün hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Bahadır Tatlıöz geliyor. Peki, Bahadır Tatlıöz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bahadır Tatlıöz'ün hayatı, biyografisi ve kariyeri hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkıcı, besteci, piyanist ve aranjör Bahadır Tatlıöz'ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Bahadır Tatlıöz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç?

BAHADIR TATLIÖZ KİMDİR?

Bahadır Tatlıöz (d. 27 Temmuz 1976), Türk şarkıcı, besteci, piyanist ve aranjör.

Bahadır Tatlıöz doğum tarihi : 27 Temmuz 1976

Bahadır Tatlıöz kaç yaşında : 44 yaşında

Bahadır Tatlıöz nereli : İstanbul doğumlu

Bahadır Tatlıöz mesleği ne : Şarkıcı, vokal, piyanist, besteci, aranjör

Bahadır Tatlıöz, 27 Temmuz 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarda müziğe ilgi duydu ve 13 yaşında müzik hayatına başladı.

BAHADIR TATLIÖZ KARİYERİ

İlk yılları

Henüz 13 yaşındayken birçok ünlü pop ve Türk Halk müziği sanatçısına eşlik edip vokallik yapmıştır. Avrupa'da bir çok müzik festivalinde piyanist olarak sahne almıştır. Bahadır Tatlıöz'ün müzik piyasasında tanınması farklı ünlü isimlerle tanışmasıyla gerçekleşti. Aranjeleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Bir süre caz müzik ile uğraştı ve Buzuki Orhan Osman'ın etnik caz tarzındaki projesinde Dave Weckl ve Harocio Hernandez gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşmıştır. 2005 yılında Almanya, Hollanda ve Belçika'da aynı isimlerle 20 konser içeren bir tura çıkmıştır. 2005 yılında Yasin Bozkurt ile birlikte bir 'Çalıjazz' isimli Jazz albümü hazırlamıştır. Bu albüm 10 parçadan oluşmaktadır.

2012 - Yıllar ve Bedende Ruh Yokken

Bahadır Tatlıöz, 2012 yılında Yıllar isimli albümünü piyasaya sürmüştür. Albüm bir 'EP' albümüdür ve ''World'' kategorisinde bir çalışmadır. 6 parçadan oluşmaktadır. ''Yıllar'', ''İçimi Yakan Dilber'' gibi büyük hitlerini kapsamaktadır. 2012 yılında, şarkıcı ve söz yazarı Gökhan Türkmen ile birlikte, 'Bedende Ruh Yokken' isimli teklisini yayınlamıştır. Şarkı radyolarda çok dinlenenler arasına girmiştir.

2013 - Akustikhane Performans Evi ve Masal (EP)

2013 yılında Akustikhane Performans Evi ile bir proje hazırlayarak, çok sevilen şarkılarını ve şarkıları akustik olarak seslendirmiştir. Bendende Ruh Yokken, Duy Beni, İkinci Sonbahar, Yıllar gibi kendi hitlerini içeren bu albüm ayrıca MFÖ'den Sakın Gelme ve Mazhar Alanson'dan Yandım şarkılarının coverlarını içermektedir. Ayrıca bir sonraki EP albümünün ismini veren ''Masal'' şarkısının da akustik versiyonunu içermektedir.

2013 yılında Tatlıöz, ikinci EP albümü ''Masal'' ile hayranlarını sevindirdi. Bu albümde Özgün ile düet yaptığı 'Aşkın Zindanları' şarkısı oldukça büyük beğeni toplamıştır. Albüm ayrıca Bir Ben Bir İstanbul ve diğer hit olan şarkıları Mahşer Yeri, Masal ve İçimi Yakan Dilber'i içermektedir. Bu albümde İçimi Yakan Dilber şarkısında Gökhan Yılmaz ile düet yapılmıştır.

2014-2015 - Bana Dair & Mahşer Single

Bahadır Tatlıöz, ilk büyük stüdyo albümü 'Bana Dair' albümünü 2014 yılında sevenleriyle buluşturdu. Albümde bulunan ''Beni Yak, Kafam Duman, Hesap, Mahşer Yeri, Masal, Aşkın Zindanları, Bedende Ruh Yokken'' şarkıları Bahadır Tatlıöz imzası taşırken, Ayaz isimli şarkı Cüneyt Yamaner'e ve 'Daha Ne Olsun?' isimli şarkı ise Gürdal Çakır'a aittir. Tüm kayıtlar ve düzenlemeler Bahadır Tatlıöz tarafından gerçekleştirilmiş, Kafam Duman şarkısının aranjelerinde Bahadır Tatlıöz'ün yanında Cüneyt Yamaner'e yer verilmiştir. Albümün çıkış şarkısı ve video klibi ''Beni Yak'' olmuştur. Klibinin yönetmenliğini ve senaryosunu yine kendisi hazırlamıştır. Albüm, 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlanmıştır. Bahadır Tatlıöz, 2015 yılında 'Mahşer' adlı bir single yayınlamıştır. Söz, müzik ve aranjesi kendisine, mix'i Haluk Kurosman'a ait olan şarkının mix mastering'i İngiltere'de yapılmıştır. Şarkı ile aynı anda klibini de yayımlayan sanatçı, klibinde Burak Sarımola, Eda Kandulu ve Hababam Sınıfı'ndan tanıdığımız Ahmet Arıman ile bir araya geldi. Klibin yönetmenliğini ise sanatçının kendisi üstlendi.

2016 - Eflatun (EP)

2016 yılına ''Eflatun'' isimli şarkısıyla giriş yapan Tatlıöz, bu şarkısını bir de kliplendirmeyi seçti. Söz,müzik ve düzenlemesi Bahadır Tatlıöz tarafından hazırlanan şarkının klip yönetmeni koltuğunda da yine kendisi oturmuştur. Şarkının miksi Haluk Kurosman tarafından yapılırken, masteringi ise Amerika'daki Sterling Sound tarafından yapıldı. Ayrıca bu parçayla birlikte 'Eflatun' ismini verdiği bir EP albüm yayınladı. Ayrıca bu albümde, 2016 yılında Ozan Doğulu ile yaptığı büyük hit 'Uzun Lafın Kısası' şarkısı da bulunmaktadır.

2017 - Takvim & Takvim Albüm

2017 yılının Temmuz ayında, 'Takvim' adlı şarkısını piyasaya sürmüştür.Ayrıca bu şarkıyı klip olarak yayınlamıştır. Beykoz Kundura Fabrikası'nda toplamda sekiz saatte tamamlanan klibi hem yöneten, hem de klipte rol alan Tatlıöz'e, Buray ve İlyas Yalçıntaş da konuk oyuncu olarak eşlik etti. Aynı zamanda şarkının vokallerinde de yer alan Buray ve İlyas Yalçıntaş'ın yanı sıra oyuncu Dilara Önbey de klipte rol aldı ve çekim yaklaşık 40 kişilik bir cast ekibi ile tamamlandı. Takvim şarkısı büyük bir hit oldu ve klip 100 milyon görüntülenmeyi aştı.Takvim albümünde, Ajda Pekkan ile 'Düşman mısın, Aşık mı?'' şarkısı ve Gökhan Yılmaz ile ''Unutmaktan Korkuyorum'' şarkısı yer aldı. Diğer şarkılar ise, ''Daha Ne Olsun'' ve ''Çanakkale Türküsü''dür. Bunun yanı sıra Takvim şarkısı ve Suat Ateşdağlı Remix'i bulunmaktadır.

2018 - Su Yolunu Bulur

'Takvim' ile büyük bir hite imza atan Tatlıöz, 2018 yılında ''Su Yolunu Bulur'' isimli bir albüm piyasaya sürdü. Albümde 7 yeni şarkının yanı sıra 2 remix, bir de 'İçimi Yakan Dilber' şarkısının piyano versiyonu bulunmaktadır. Bu albümden 'Su Yolunu Bulur' isimli parçayı kliplendiren Tatlıöz, klibin yönetmenliğinide kendisi üstlenmiştir.Klip çekimleri Batman, Hasankeyf'de üç günde tamamlanmıştır ve şarkıcı başlıca amacının Türkiye tarihine dikkat çekmek olduğunu ve baraj sıkıntıları vurgu yapmak olduğunu söylemiştir. Klip Batman Belediyesi ve Batman halkının desteği ile çekildi. 'Su Yolunu Bulur' albümü sanatçı için ayrı bir hassasiyet ve önem taşımakta olduğu bilinmektedir.

2019 - Çaresi Nerede

2019 yılında ''Çaresi Nerede'' isimli bir albüm yayınlamıştır. Çıkış parçası ise aynı ismi taşıyan şarkı ''Çaresi Nerede'' olmuştur. ''Çaresi Nerede''nin sözü ve müziği ise Bahadır Tatlıöz'e ait olmakla beraber şarkının düzenlemesinde ise aranjör Cüneyt Yamaner'in imzası bulunmaktadır.[13] Albüm 7 şarkıdan oluşmaktadır. ''Hayy'' ve Enbe Orkestrası ile yapılan düet ''Sancı'' bu albümde yer almaktadır. Bunun yanında Müslüm Gürses coverı barındıran albüm ''Nilüfer'' şarkısıyla çok konuşulmuştur. Albüm ayrıca Güliz Ayla ile bir düet olan ''Kimin Umrunda''yı içermektedir.

2020 - Zaman & Neredesin

2020 yılının açılışını ''Zaman'' isimli şarkısı ve aynı adı taşıyan albüm ile yapmıştır. Albüm, Volkan Koşar ile ''Sabır Makamı'' isimli parçayı da içinde bulundurarak, 5 parçayı daha kapsamaktadır. ''Aldırma'', ''Bende Özledim'' (feat. Aydın Kurtoğlu, Gülden, Mustafa Ceceli), ''Time'' (Instrumental) içinde barındırmaktadır. Ayrıca 2020 yılında ''Neredesin'' isminde bir single çalışması yapmıştır.

2021 - Gül Sevdik Dikeni Kader

2021 yılının başlarında, Selçuk Balcı ile ortak bir çalışması olan ''Gül Sevdik Dikeni Kader'' isimli bir şarkıyı sevenleriyle paylaşmıştır.

DİSKOGRAFİ

2005 - Çalıjazz

2011 - Yıllar (EP)

2012 - Bedende Ruh Yokken (Single) feat. Gökhan Türkmen

2013 - Akustikhane Performans Evi - Özel Albüm

2013 - Masal (EP)

2014 - Bana Dair

2015 - Mahşer (Single)

2016 - Eflatun (EP)

2017 - Takvim

2018 - Su Yolunu Bulur

2019 - Çaresi Nerede

2020 - Zaman

2020 - Neredesin (Single)

2021 - Gül Sevdik Dikeni Kader (feat. Selçuk Balcı) - (Single)