Bağışıklık sistemini güçlendiren kara lahana, sosyal medyadanın gündeminde
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Diyetisyen, Zonguldak, Twitter, Güncel

Bağışıklık sistemini güçlendiren kara lahana, sosyal medyadanın gündeminde

ZONGULDAK'ın yöresel yiyeceklerinden kara lahanadan yapılan mancar yemeği, sosyal medyada 'Korona katili mancar' paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

14.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:02
Bağışıklık sistemini güçlendiren kara lahana, sosyal medyadanın gündeminde
ZONGULDAK'ın yöresel yiyeceklerinden kara lahanadan yapılan mancar yemeği, sosyal medyada 'Korona katili mancar' paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Diyetisyen Gizem Güneş, kara lahanın A,C ve K vitaminleri deposu olduğunu söyleyerek, "Kara lahana da acı biberden sonra en güçlü C vitamini deposu. Dolayısıyla çok güzel tüketebilirsiniz" dedi.

Zonguldak'ta yöre halkının çok fazla tükettiği yiyeceklerin başında kara lahana geliyor. Kara lahanadan yapılan çorba, sarma ve mancar yemekleri özellikle kış mevsiminde çok tüketiliyor. Köylerdeki bahçe ve tarlalarda üretilen kara lahana, pazar ve manavda kilosu 2 ile 4 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Türkiye'de koronavirüsün görülmesinin ardından bilim insanları, bağışıklık sistemini güçlendirici yiyecekler yenmesini tavsiye ediyor. Twitter'da da kara lahanadan yapılan mancar yemeği, 'korona katili mancar' hashtagiyle gündem oluşturdu.

Halk pazarına mancar yemeği yapmak için kara lahana almaya gelen Hikmet Barut, "En güzel yemek mancar. Domates, salata yiyeceğine bu yeşillikleri ye daha iyi. En güzeli bu. Bunlar doğal. Biz ailecek mancar seviyoruz" dedi. Pazarda yıllardır kara lahana satan Emine Albuz ise, "Ben bahçemde yetiştirdiğim lahanaları pazarda satıyorum. Burada meşhurdur. Kışın oluyor. Yemeklik ve dolmalık oluyor. Birçok faydası var. Sebzenin her türlüsü vitamin deposu. İnsanlar alsın yesinler" diye konuştu.'VİTAMİN DEPOSU'Diyetisyen Gizem Güneş, kara lahananın A,C ve K vitaminleri deposu olduğunu söyledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli yiyeceklerden bir tanesi olduğunu belirten Güneş, şöyle dedi: "Özellikle A ve C vitaminden çok zengin. C vitamini bağışıklık sistemini çok güçlendiren, bağışıklık sistemine çok yardımcı bir vitamin. Acı biberden sonra en güçlü C vitamini deposu. Dolayısıyla çok güzel tüketebilirsiniz. Kara lahana suyunu kaynattıktan sonra gün içince tüketirseniz çok güzel bir C vitamini deposu olarak size yardımcı olur. Onun dışında vücuttan toksitlerin atılmasında çok etkili. Gün içinde bir sürü kötü hava koşullarına maruz kalıyoruz. Bunların önlenmesi için kara lahanadan destek alınabilir. Bizim bölgemizde çok yaygın olarak tüketiliyor. Çorbası çok iyi bir vitamin deposu. Yemeği ve sarması var."MANCAR YEMEĞİNİN TARİFİNİ ANLATTIUzun yıllardır aşçılık yapan Özcan Ertük ise kara lahanayı 'doğal antibiyotik' olarak tarif etti. Kışın her hafta çorbası ve yemeğini yapmaya çalıştığını ve müşterilerin çok sevdiğini söyleyen Ertürk, "Lahanaları güzel yıkadıktan sonra yemeklik olarak doğruyoruz. Ondan sonra kaynar suya atıyoruz. Haşlandıktan sonra diğer baharatları atıp pişiyoruz. Bu bir antibiyotik yemektir. Birçok şeye iyi geliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Bugünlerde koronavirüs olduğu dönemde lahananın yemeği ve çorbası tüketilmelidir" dedi. Restorana mancar yemeğe gelen Serkan Dirican ise, "Ben de mancar yemeğe geldim. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyorum. Gündemimizde koronavirüsü var. Biz burada çok tüketiyoruz. Lezzeti harikadır. Bu aralar insanlar çok yiyor yemeğini" diye konuştu.

- Zonguldak
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Kaynak: DHA

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