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Koronavirüs, Orhangazi, Türkiye, Bursa, Güncel

Bağışıklığı güçlendiren turşuya talep artınca Gedelek'te üretim ikiye katlandı - BURSA

SİNAN BALCIKOCA/MURAT ÖZGÜR GÜVENDİK - Türkiye'nin önemli turşu üretim merkezlerinden Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde imalathaneler, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bağışıklık güçlendirici olarak artan talebi karşılamak üzere yoğun...

18.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:52
Bağışıklığı güçlendiren turşuya talep artınca Gedelek'te üretim ikiye katlandı - BURSA

SİNAN BALCIKOCA/MURAT ÖZGÜR GÜVENDİK - Türkiye'nin önemli turşu üretim merkezlerinden Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde imalathaneler, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bağışıklık güçlendirici olarak artan talebi karşılamak üzere yoğun mesai harcıyor.

"Turşucu köy" olarak da bilinen Gedelek'te yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı 80 işletmede üretilen ev yapımı tipi turşular hem yurt içine satılıyor hem de Avrupa, Orta Doğu ve Amerika pazarlarına ihraç ediliyor.

Yılda yaklaşık 50 bin ton üretim yapan Gedelek'teki firmalar, dünyayı saran virüs salgınının turşuya talebi artırması nedeniyle son haftalarda üretimlerini ikiye katladı.

Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede üç kuşaktır turşu üretildiğini söyledi.

Atalarının küplerle başladığı turşuculuğu ilerlettiklerini belirten Şener, "Turşuyu, Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilen sebzelerle kuruyoruz. Biz turşuyu doğal lezzetiyle Pınarbaşı suyuyla üretiyoruz. Ev tipi turşularda herhangi bir kimyasal yok. Son dönemde virüs nedeniyle üretici arkadaşların satışlarında artışlar yaşanıyor." dedi.

Üreticilerden Şükrü Çalışkan da şu anda taleplere yetişmeye çalıştıklarını ve üretimin tüm hızıyla devam ettiğini anlattı.

Günlük üretim ve satışın iki katına çıktığını vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Turşunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Siparişlerimizin artmasında koronavirüs salgını etkili oldu. Turşu ve turşu suyuna talep çok arttı. Günlük 20 ton üretim yapıyorduk, bu rakam son dönemlerde 35-40 ton seviyesine geldi. Biz de işçi sayısını çoğalttık ve üretimimizi hızlandırdık. Lahana turşusu ve karışık turşu diğerlerine göre daha fazla talep görüyor. Biz sanayi üretimi yapmıyoruz. Turşularımız ev tipi olduğu için Türkiye'nin her tarafından sipariş alıyoruz. Bunun dışında ihracatta da artış yaşanıyor. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ürün gönderiyoruz. Temennimiz satışlarımızın daha da artması ancak öncelikli isteğimiz bu hastalığın bir an önce sona ermesi."

30'a yakın turşu çeşidi var

Mehmet Gökkaya da yaklaşık 30 çeşit turşu ürettiklerini aktardı.

Türkiye'nin dört bir yanından turşuluk sebze aldıklarını dile getiren Gökkaya, "Turşunun zaten gribal enfeksiyona iyi geldiği biliniyor. Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra satışlarımız ciddi oranda arttı." ifadelerini kullandı.

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Bağışıklığı güçlendiren turşuya talep artınca Gedelek'te üretim ikiye katlandı - BURSA

Kaynak: AA

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Bağışıklığı güçlendiren turşuya talep artınca Gedelek'te üretim ikiye katlandı - BURSA

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