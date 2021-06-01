Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı
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Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı

Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından törenle açıldı.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından törenle açıldı. Sergide ahşap yakmadan tel kırmaya ve örgüye kadar yüzlerce ürün bulunuyor.

Bağcılar, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliğiyle Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler yıl sonu sergisi açtı.

"Bağcılar öncü ilçelerden"

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nin bahçesinde kurulan serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz katıldı. Kursiyerlerin hepsini öğrenmeye çok istekli gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Çalışmaların her geçen gün daha da büyüyerek devam ettiği gözüküyor. Hayat boyu öğrenmeye katılımınızı sürekli artırmaya çalışıyoruz. Bu konuda Bağcılar öncü ilçelerimizden bir tanesi. Çünkü belediye başkanımız ve ilçe milli eğitim müdürümüz büyük bir uyumla çok güzel çalışmalar yürütüyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Hayat boyu öğrenme yolculuğunuz devam etsin diyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Sürekli öğrenin" dedi. Başkan Çağırıcı ise "Stantlardaki her şey el emeği göz nuru. Birbirinden güzel eserler ortaya konulmuş. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

31 branşta 866 kursiyere eğitim

Konuşmaların ardından sergi, kurdelenin kesilmesiyle ziyaret açıldı. Sergide ahşap yakma, modelistlik, el sanatları, tel kırma, örgü, resim, filografi ve çocuk gelişimi başta olmak üzere çok sayıda kursa ait ürünler yer alıyor. Yetkililer, pandemiye rağmen 2021 yılı içerisinde Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde 31 branşta 68 kurs açıldığını ve 866 kursiyerin eğitim aldığını söyledi.

Sergi, 7 Haziran 2021 akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak. - İSTANBUL

Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı
Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı
Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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