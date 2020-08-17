Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun 'maske' isyanı: Babamı kendi ellerimle toprağa verdim
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Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun 'maske' isyanı: Babamı kendi ellerimle toprağa verdim

ADANA'da, doktor Halit Yücel, sosyal medya hesabından babasının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurup, maske takmayanlara yönelik, "Şu saatten sonra o maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz.

Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun 'maske' isyanı: Babamı kendi ellerimle toprağa verdim
17.08.2020 23:46 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:50

ADANA'da, doktor Halit Yücel, sosyal medya hesabından babasının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurup, maske takmayanlara yönelik, "Şu saatten sonra o maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz. Gece- gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı, babamı kendi ellerimle toprağa verdim az önce" diye isyan etti.

Pandemi sürecinde, son iki ay ara ara koronavirüs polikliniğinde çalıştığını ve kendisi ile ailesindeki herkesin koronavirüs testinin pozitif çıktığını 4 Ağustos günü sosyal medya hesabından duyuran  yeni mezun doktor Halit Yücel babasının Yoğun Bakım Ünitesi'nde, kendisinin ve diğer aile üyelerinin ise serviste tedaviye alındığını belirtip, maske takılması konusunda uyarıda bulundu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da Yücel'in bu paylaşımını sosyal medya hesabından 'Yaşayandan Uyarılar' başlığı ile paylaştı. 6 Ağustos günü ise Bakan Koca'yı etiketlediği paylaşım ile babası için immun plazma aradığını belirtip, yardım isteyen Yücel'in bugün yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

'BABAMI KENDİ ELLERİMLE TOPRAĞA VERDİM'

Koronavirüs nedeniyle babasını kaybettiğini duyuran Yücel, "Şu saatten sonra maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz. Gece- gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı, babamı kendi ellerimle toprağa verdim az önce. Mesleğimin ilk yılında, bir salgın hastalık yüzünden canımın üstüne toprak attım az önce" ifadelerinde bulundu.


Kaynak: DHA

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