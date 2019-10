Haluk Levent, babasından şiddet gören Tuğba'nın metrobüsteki görüntüleri hakkında konuştu: Satanist ya da ayyaş değil!

15.10.2019 11:30

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki Tuba adlı bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir kullanıcı görüntüleri paylaşarak "Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım"çağrısını yaptı. Çağrıya cevap veren ünlü şarkıcı Haluk Levent genç kıza sahip çıktı. Ancak Tuğba'nın, o şiddete annesini dövdüğü için maruz kaldığı belirtilerek genç kız hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Haluk Levent ise bu iddiaların aslını araştırıp tek tek açıklama yaptı.

"MAHKEME SÜRECİ BAŞLADI"

Levent, yaptığı araştırmaların ardından Twitter hesabından olayın bilinmeyenlerini madde madde şöyle açıkladı; "Araştırmalarımız tamamlandı. Ailenin en küçüğü Sedat'la da görüştük bugün. Bir taraf kurgu diyor. Diğer taraf "hiç değil her zamanki hali" diyor. Ayrıca aile içi birbirlerine karşı suçlamalar var. Biz bunları yayınlamak istemiyoruz. Hem etik değil hem de mahkeme süreci başladı"

METROBÜSTEKİ GÖRÜNTÜLER

"Tuğba'nın metrobüsteki görüntüleri incelendi. Hayko Cepkin konserinden sonra arkadaşlarıyla kostüm partisi yapılmış. Kulağında kulaklık ile müzik dinliyor. Hayatında uyuşturucu, sigara dahi alışkanlığı olmamış. Tuğba kronik astım hastası ve annesine her dakika bakmak zorunda."

"SATANİST YA DA AYYAŞ DEĞİL"

"Annesini dövdüğüne ilişkin hiç bir kanıt bulamadık. Annesi de "hayır tabii ki 1 yıl hastanedeydim her an yanımdaydı şimdi de her saniye bana bakıyor" diyor. Yani kızımız ile ilgili "satanist, ayyaş, uyuşturucu bağımlısı" gibi hiç bir bulguya rastlamadık."

"ANNESİYLE O İLGİLENİYOR"

"İddialar ekran görüntüleri vs. çok var ama bize kesin kanıt gerekiyor. Aldığımız izlenim 19 yaşındaki kızın üzerinde kocaman bir dünyanın yükü var. Düşünün annesi 3 yaşında bir çocuk gibi ve devamlı bakım gerekiyor ve her şeyi ama her şeyi ile Tuğba ilgileniyor."

"SEBEBİNİ TUĞBA'YA BAĞLIYOR"

"Küçük kardeş Sedat ise heyecanlı belli ki babasının tutuklanmasına çok kızgın ve üzgün. Sebebini Tuğba'ya bağlıyor. Aile Sosyal Politikalar bakanlığı da devrede zaten. Bizler mahkeme sürecini bekleyeceğiz artık."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Taksim'de yaşayan 19 yaşındaki Tuğba'nın baba şiddetine maruz kaldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şiddet uygulayan baba tutuklanmıştı. Olayın ardından konu ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.