'Babam beni kaçırdı, hayatım tehlikede' diyen Dubai?Emiri'nin?kızı Prenses Latife ablası için de yardım istedi

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı Prenses Latife el Maktum, İngiltere polisine, ablası Prenses Şamsa'nın 20 yıldan uzun bir süre önce Cambridge'te kaçırılması davasını yeniden incelemesi çağrısında bulundu.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El?Maktum'un?kızı?Prenses Latife El Maktum,?İngiltere polisine, ablası Prenses?Şamsa'nın?20 yıldan uzun bir süre önce?Cambridge'te?kaçırılması davasını yeniden incelemesi çağrısında bulundu.?? ?

Prenses Latife, BBC'yle paylaşılan mektubunda bunun, babasının emriyle kaçırılan Prenses?Şamsa'nın?kurtarılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.?

Şimdi 39 yaşında olan?Prenses?Şamsa?kaçırıldığında 18 yaşındaydı ve o zamandan beri?hiçbir yerde görülmedi.?

Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BBC'nin bu konudaki sorularına yanıt vermedi.?

Yüksek Mahkeme: Şeyh Muhammed iki kızını da kaçırdı

İngiltere'de Yüksek Mahkeme 2019'da Şeyh Muhammed'in iki kızını da kaçırdığını ve zorla alıkoyduğuna hükmetmişti.?

Geçen hafta BBC'nin Panorama programı, Prenses Latife'nin kendisine ulaştırılan bir cep telefonuyla kaydettiği videoları yayımlamıştı.?

Prenses Latife bu videolarda, 2018'de Dubai'den kaçma girişiminden sonra kaçırıldığını ve babası tarafından "rehin" tutulduğunu söylüyor.?

Birleşmiş Milletler geçen hafta BAE'den Prenses Latife'nin hayatta olduğunu kanıtlamasını istemişti.?

Ağustos 2020'de babasının?Surrey'deki?evinden kaçan Prenses?Şamsa, iki ay sonra zorla?Cambridge'ten?bir helikoptere bindirilerek?Fransa'ya buradan da özel bir uçakla Dubai'ye götürülmüştü.?

Prenses Latife, el yazısıyla yazdığı ve arkadaşları tarafından Cambridge polisine ulaştırılan mektubunda İngiliz makamlarını bu konuda adım atmaya çağırdı.??

Mektubun, Prenses Latife'nin, 2019'da tek başına tutulduğu?kendi ifadesiyle?"hapishaneye dönüştürülmüş bir villadan" yazıldığı belirtiliyor.??

Prenses Latife, mektubunda "Sizden tek istediğim?bu konuya eğilmenizdir. Dikkatiniz ve yardımlarınız onun serbest?kalmasını sağlayabilir" diyor.?

'Ablamı kırbaçladılar'?

Prenses Latife'nin, rehin tutulmaya başladıktan sonra dış dünyayla bağlantısı olduğunun anlaşılmaması için mektuba Şubat 2018 tarihini koyduğu belirtiliyor.

Ocak 2018'de?kaçırılan Prenses Latife?mektubunda?ablasının?Dubai'ye getirildikten sonra?"tecrit edildiğini, yargılama yapılmadan ve?ne zaman serbest kalacağını bilmeden alıkonulduğunu ve?ayaklarından kırbaçlanarak işkence gördüğünü"?söylüyor.?

Cambridgeshire?polisi, bir avukat?aracılığıyla yaptığı başvurudan sonra Prenses?Şamsa'nın?kaçırılmasıyla ilgili olarak 2001'de soruşturma başlatmıştı.??

Ancak polis ekibinin Dubai'ye gitmesi engellenince soruşturma sonuçsuz kalmıştı.?

Daha sonra Şeyh?Muhammed'in temsilcilerinin?bu dönemde İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.?

Polis 2018'de olayı yeniden incelemeye başlamıştı. Soruşturmaya katılan bir yetkili davayla ilgili "önemli hassasiyetler olduğunu" kabul etti.?

Yüksek Mahkeme'nin kararından sonra başlatılan incelemenin sonuçları 2020'de yayımlandı.??

Cambridgeshire?polisi BBC'ye açıklamasında, Prenses Latife'nin?mektubunun kendilerine ulaştığı?ve bunun devam eden soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.?

Açıklamada, "Bu çok karmaşık ve ciddi bir mesele. Detayların kamuoyuyla paylaşılması uygun değil" denildi.?

Daha önce, İngiltere'nin güçlü bir müttefiki olan BAE'nin yaptığı girişimler sonrasındaki tavrıyla ilgili sorularla karşı karşıya kalan Dışişleri Bakanlığı da BBC'ye açıklamasında bunun iki kişi arasında özel bir mesele olduğunu, polisin soruşturması ve bunun sonuçlarında bir rolü olmadığını savundu.?

Bakanlık,?Seyh?Muhammed'in ofisiyle dava konusunda bir temasın olup olmadığı konusundaki soruları da yanıtsız bıraktı.?

İngiltere Dışişleri Bakanı?Dominic?Raab, Prenses Latife'nin geçen hafta yayımlanan görüntülerinin "çok rahatsız edici olduğunu" söylemiş ve "Bu alandaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini" söylemişti.?

2018'de Dubai Kraliyet Mahkemesi BBC'ye Prenses?Şamsa?için?"Hayranlık uyandırıyor ve değer görüyor" demişti.?

Şeyh Muhammed de Yüksek Mahkeme'deki dava sırasında "savunmasız" kızı?Şamsa'nın?kaybolduktan sonra bulunmasıyla rahatladığını söylemişti.?

'Sürekli uyuşturulduğunu anlamanız için doktor olmanız gerekmiyor'?

Prenses?Şamsa'nın?yaşadıkları 18 yıl sonra Prenses Latife'nin ülke dışında yeni bir hayat kurma kararında önemli rol oynadı.??

Bir botla Hint Okyanusu üzerinden kaçma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.??

Prenses Latife, 2018'deki kaçma girişiminden önce?YouTube'da?yayımlanan bir?videoda?ablasının başına gelenleri anlatmıştı.?

BBC?Dubai'de Prenses?Şamsa'yla?düzenli teması olan bir kişiyle de konuştu. Bu kişi, "Sürekli uyuşturulduğunu anlamanız için doktor olmanıza gerek yok" dedi.?

Şeyh?Muhammed'in?eski?eşi?Prenses?Haya, 2019'da?iki?çocuğuyla?birlikte?Londra'ya?kaçmıştı.?