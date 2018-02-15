Babalar sertifikalarını çocuklarının elinden aldı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen "İlk iş babalık" isimli eğitimin sonunda babalar, sertifikalarını çocuklarının elinden aldı.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Bafra Belediyesi Sosyal, Kültürel İşleri Müdürlüğü işbirliği ile" İlk iş babalık"kampanyası çerçevesinde baba eğitimi düzenlendi. 3-11 yaş dönemi çocukları olan 23 baba AÇEV gönüllü eğitimcileri Nuri Bayram ve Harun Yılmaz tarafından verilen 10 haftalık kurs sonunda sertifikalarını Bafra Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikle çocuklarının elinden aldı.

"Aile ne kadar sağlıklı olursa toplum da o kadar sağlıklı olur"

Törende konuşan Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Aile ne kadar sağlıklı olursa toplum da o kadar sağlıklı olur. En önemli problemlerden biri anne-baba olmak ama sorumlulukları ne kadar biliyoruz? Anne-baba gerçek anlamda çocuk yetiştirirken, gerçek anlamda o sorumluluğu yerine getirirken çocuğu anlayabilerek davrana bilirse sağlıklı bir toplum oluşur" şeklinde konuştu.

AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın, "Çocuğun gelişimi, çocuğun bakımı ve desteklenmesi, anne kadar anneyle eşit derecede babaların da sorumluluğu, babaların da bu işin içine dahil olması lazım. Dünyada bütün bilimsel araştırmalarda bu desteğin aslında çocukların gelişiminde çok çok önemli etkisi olduğunu söylüyor ve bu çok önemli" dedi.

Baba eğitimlerine katılan 5 yaşında ikiz çocukları olan Hakan Saka, "Ben de iyi bir baba olmaya, devletine, milletine ve ülkesine bağlı nesiller yetiştirmek için uğraşma çabasındayım. Baba destek programı bize neler öğretti. Çocukların gelişiminde babalarında en az anneler kadar hak sahibi olduğunu ve destek olması gerektiğini öğrendik" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fotoğraflarla baba destek programı slayt gösterimi yapıldı.Atatürk Ortaokulu müzik öğretmeni Betül Firdevs Demir ve öğrencileri tarafından 'İyi ki varsın baba've 'Bana bir masal anlat baba' şarkısının ardından eğitime katlan babaların sertifikaları çocukları tarafından verildi.

Plaket takdim töreninin ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program son buldu.

Düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Vatansever, Hüseyin Çamaş ve İsmail Kurt da katıldı.