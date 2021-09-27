AZİZİYE'NİN EHRAM PROJESİ, KADINLARIN YENİ İŞ KAPISI OLACAK

AZİZİYE, ERZURUM (Habermetre) - Aziziye'nin Projesi, Genel Merkez Kadın Kolları'ndan tam puan aldı

Aziziye'nin Ehram projesi, kadınların yeni iş kapısı olacak

Aziziye Belediyesi, Erzurum'da kadın istihdamını sağlamaya yönelik örnek bir protokole imza attı. Aziziye, daha önce Coğrafi İşaret Belgesi aldığı Ehram'ı, bu protokolle hem hayata yeniden kazandıracak ve hem de kadınların istihdamına fırsat sunmuş olacak. Aile Bireylerine ve Anneye Destek Kadın Kooperatifi (ADAB) ile imzalanan protokolle yeterince değerlendirilemeyen koyunyünlerinin ekonomiye kazandırılmasının yanında ayrıca kırsalda yaşayan kadınların da bu yolla gelir elde etmeleri sağlanacak. Törenle imzalanan ve Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları yöneticilerinden tam not alan protokol, Aziziye Belediyesi El Sanatları Üretim İşletmesini adeta fabrikaya dönüştürecek.

GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI DA KATILDI Aziziye Belediyesi ve ABAD Kadın Kooperatifi işbirliği ile yürütülecek projenin protokolü, belediye nikah salonunda imzalandı. Törene AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç'le birlikte beraberindeki Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, Mali ve İdari işler Başkanı Nazan Aktaş Gökşin, Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven, MKYK üyeleri Fatma Kara ve Leman Yenigün'den oluşan heyet de katıldı. AK Parti Erzurum Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik ve Aziziye İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aydın'ın eşlik ettiği Genel Merkez Kadın Kolları heyeti, Aziziye Belediyesi'ne övgüler dizdi.

BAŞKAN ORHAN PROJEYİ ANLATTI Protokol imza töreninde konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kadın istihdamının önemine vurgu yaptı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın istihdamı konusundaki hassasiyetinin altını çizen Başkan Orhan, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine titrediği bu hususta çok özel adımlar atıyor ve kadınlarımızın mesleki eğitiminin yanı sıra istihdam edilmelerini sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Konuşmasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları yöneticilerine Ehram hakkında bilgiler aktaran Başkan Orhan, "Erzurum'da Ehram yeri çok özel olan bir giysidir ve aynı zamanda kültürel bir ögemizdir. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu ürünü biz çeşitli kıyafetlere ve hediyelik eşyalara dönüştürmeyi başardık. Kurduğumuz atölyede ABAD Kadın Kooperatifimizle birlikte hem katma değer üretiyor, hem de kültürümüzün nadide bir parçasını teşkil eden Ehram'ı gündelik yaşama yeniden kazandırıyoruz" diye konuştu.

KADINLARA MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM YOLU ABAD Kadın Kooperatifi ile ortaklaşa yürütülecek projeyle üretim sürecine kırsaldaki kadınların da dahil edileceğini anlatan Başkan Orhan, "Çok yönlü olarak yürüteceğimiz bu projeyle kırsalda yaşayan hanım kardeşlerimizi öncelikle üretim sürecimize dahil etmiş olacağız. Ehram'ın hammaddesi olan koyunyününü kırsaldaki kadınlarımızın özel emekleriyle temin edecek ve bu yolla gelir elde etmelerini sağlayacağız. İlaveten süreçte koyunyününü ekonomiye geri kazandırmış ve de hayvancılığa katma değer sağlamış olacağız. En önemlisi de, bu üretim döngüsü içerisinde kadınlarımızın üretim işletmemizde hem mesleki açıdan eğitilmelerini ve hem de istihdam edilmelerini mümkün hale getireceğiz. Dolayısıyla projemizle yaklaşık 40 hanım kardeşimizi istihdam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Projenin hayata geçirilmesinde AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik'in de büyük katkılarının olduğuna dikkat çeken Başkan Orhan, ABAD Kadın Kooperatifi Başkanı Kadriye Alkan ve Şenkaya İlçe Kadın Kolları yönetimine de, işbirlikleri için teşekkür etti.

GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI'NDAN ORHAN'A TEŞEKKÜR AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, kadınların istihdamına öncelik veren her çalışmanın kıymetli olduğunu ifade ederek, Aziziye Belediyesi'nde böyle bir projenin yürütülüyor olmasının takdire şayan olduğunu söyledi. Kadınların dahil oldukları üretim süreci kadar, ürünlerin pazarlanması ve piyasa imkanlarının da önem taşıdığını kaydeden Gözgeç, "Öğrendik ki, Aziziye Belediye Başkanımız bu anlamda da gerekli adımları atmış. Başkanımızı yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu kıymetli çalışmayla kadınlara istihdam yolu açılacağı için de, kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Umuyorum bu proje bölgedeki diğer iller ve belediyeler için de örnek teşkil eder" ifadelerini kullandı.

EL SANATLARI ÜRETİM İŞLETMESİNİ GEZDİLER Konuşmaların ardından protokolü karşılıklı olarak imzalayan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile ABAD Kadın Kooperatifi Başkanı Kadriye Alkan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları yöneticileriyle birlikte objektiflere poz verirken, heyet daha sonra Aziziye Belediyesi El Sanatları Üretim İşletmesini gezdi. Başkan Orhan, Ehram dokuma atölyelerini gezdirdiği konuklarına, buradaki üretim sürecini tüm aşamalarıyla anlattı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları heyeti ise, belediyeye böyle bir tesis kazandırılmış olunmasından dolayı Başkan Orhan'ı tebrik etti. Orhan da, konuklarına atölyede üretilen Ehram ürünlerinden çeşitli hediyeler takdim etti.

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