Aziz CANLI izle! Show TV Aziz 14. bölüm canlı izle! Show TV canlı izleme linki! Aziz 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz bugün 14. bölümü ile ekranlara gelecek. Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen izleyiciler, Aziz canlı izle! Show TV Aziz 14. bölüm canlı izle! Aziz dizisi yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Aziz canlı seyret! Aziz dizisi full HD canlı izle! Show TV canlı izle! Aziz canlı izleme linki!

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 14. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Aziz'in yeni bölümünden romantik dakikaların ekrana geldiği bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Aziz'in Efnan'a yüzük parmağının anlamını anlattığı sahnede birbirlerine bağlandıklarını ve hiç ayrılmayacaklarını söylüyor. Çiftin aşkları dolu dizgin devam ederken mutlulukları izleyicilerin de yüzünü güldürüyor.

AZİZ CANLI İZLE

Aziz canlı izlemek için AZİZ CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz, sınırdaki çatışmada ağır yaralanan Mustafa'yı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılır. Pierre silahların kaçırıldığını ve şehre erzak sokulduğunu öğrenir. Galip ise istemeden bu mevzuya dahil olup Aziz'e yardım etmeye mecbur kalır. Aziz yanında olanları aklamaya çalışırken, tüm Payidarlar kendilerini gizemli bir yolculuğun içinde bulurlar... Adem cephesinde ise gizem devam eder, Adem Aziz'in elinden atölyesini alacak mıdır? Peki ya bu sırada Aziz, ezeli düşmanı Pierre'den yardım isteyen Efnan'ı affedebilecek midir?

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?



Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Azime (Suzan Kardeş)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Cemal (Cenan Çamyurdu)

Selahattin (Haydar Köyel)

Aslan (Berkay Akın)

Haberler.com - Gündem