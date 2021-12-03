Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Aziz 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 6. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Delege Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz 6. bölüm fragmanı çıkmadı.

AZİZ 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tanıtıma Efnan'ın türkü söylediği anlar damgasını vuruyor. Efnan, güzel sesiyle herkesi etkisi altına alırken Hatice Ana'nın sözleri dikkat çekiyor. Aziz'in Efnan'ın farkına varacağını düşünen Hatice Ana genç kızı teselli ederken, Aziz ile Efnan arasında yaşanacak gelişmeler büyük bir merak konusu oluyor.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz 4. Bölümünde; Aziz'in Efnan ile evleneceğinin duyulması Payidar konağında şaşkınlık ve gerilim yaratır. Nigar Hala ve Maksude yeni gelin namzetlerini tanımak için çiftliğe gitmeye karar verir. Atölyesini açmak için kolları sıvayan Aziz'i ise zorlu bir yolculuk beklemektedir. Fransızların koyduğu şart yerine gelecek mi, yoksa atölyeyi açmak bir hayal mi olacaktır? Üstelik Aziz'e yardım ettikleri için evlerinden atılmakla karşı karşıya kalan işçilerin tek umudu yine Aziz'dir… Adem, babasının sakladığı büyük bir sırra ulaşır. Ancak ikilemde kalmıştır. Bu sırrı babasına karşı kullanıp Dilruba ile evlenmek mi, yoksa hakkı olanı Aziz'e vermek mi? Öte yanda Efnan'la yolu kesişen Pierre de oğlunun cinayeti ile ilgili önemli bir bilgiye sahip olur.

Aziz son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Payidar ailesinin ilk oğlu.

Dilruba (Damla Sönmez) - Tek isteği aşık olduğu Aziz ile birlikte olmak olan Paşazade torunu.

Efnan (Simay Barlas) - Hayatının aşkıyla tanıştığını zanneden kadın.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'nın sahibi olduğunu iddia eden delege.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın bir diğer oğlu.

Yardımcı karakterler

Kenan (Eren Hacısalihoğlu)

Handan (Ayten Soykök)

Nigar Payidar (Füsun Demirel)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Azime (Suzan Kardeş)

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

Cemal (Cenan Çamyurdu)

Selahattin (Haydar Köyel)

Aslan (Berkay Akın)

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