Azerbaycanlı şehit çocuklarına Sivas'ta üniversite eğitimi imkanı
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Azerbaycanlı şehit çocuklarına Sivas'ta üniversite eğitimi imkanı

05.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:10

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Karabağ'da şehit olan Azerbaycanlıların çocuklarını üniversitelerinde okutmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Karabağ'da şehit olan Azerbaycanlıların çocuklarını üniversitelerinde okutmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında bugün Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi Karabağ Kulübü'nün bazı yöneticileri ve Azerbaycanlı iş insanları, Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Azerbaycanlı heyet, rektörlük girişinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Ziyarette konuşan Yıldız, üniversiteleri ile Azerbaycan arasında iyi bir iş birliği olduğunu dile getirdi.

Bakü Devlet Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesinin önceki yıl ortak iki sempozyum düzenlediğini anımsatan Yıldız, Azerbaycan'daki akademisyenlerle iş birliğine devam edeceklerini belirtti.

Karabağ'da devam eden bir savaş olduğunu ifade eden Yıldız, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Karabağ'da şehit olanların çocuklarını üniversitemizde okutacağız. Şu an o çalışmaları yapıyoruz. Şehitlerimizin evlatlarına da sahip çıkacağız." dedi.

Yıldız, Sivasspor ve Karabağ arasındaki müsabakayı dostluk maçı olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

"O evlatlar hepimizin evlatları"

Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat ise Azerbaycan ve Türkiye arasında çok ciddi akrabalıklar ve tarihi geçmiş bulunduğunu anımsattı.

İki ülke arasında gönül birlikteliği bulunduğuna değinen Büyükfırat, Yıldız'ın da Azerbaycan'a gönülden bağlılığı ve yakınlığını gördüklerini aktardı.

Karabağ'da şehit ailelerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Büyükfırat, şunları kaydetti:

"Hocamız sağ olsun şehit ailelerinin çocuklarının Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde okutulabileceğini söyledi. Bu dönemde bir üniversitenin yapabileceği en büyük katkıyı yapmış oluyor. Biz bir nevi o şehit ailelerine diyoruz ki babanız, kardeşleriniz vatan için kendini feda etti ama o sadece kendi mücadelesini vermedi, hepimiz adına o mücadeleyi vermiş oluyor. Dolayısıyla o evlatlar hepimizin evlatları, hepimizin onlara sahip çıkması gerekiyor. Hocamızın gönülden yaklaşımı bizleri çok memnun etti."

"Allah'ın izniyle topraklarımızı azat ediyoruz"

Karabağ Futbol Takımı Üst Yöneticisi (CEO) Emrah Çelikel de Sivas'a geldikleri günden itibaren gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti.

Öncelikli misyonlarının sporda başarı olduğunu vurgulayan Çelikel, "Bunun yanında Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu bütün dünyaya göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da Karabağ ismiyle Azerbaycan'ı temsil ettiklerine dikkati çeken Çelikel, "Bu bizim üzerimize çok büyük bir manevi sorumluluk ve mesuliyet yüklemiş oluyor. Aynı zamanda biz bu adı hak ettiği biçimde yaşatmaya çalışıyoruz. Yabancı futbolcularımızı topraklarımızın nasıl işgal edildiğiyle ilgili bilgilendiriyoruz. Önceden işgal tarihlerini öğretiyorduk şimdi Allah'ın izniyle topraklarımızı azat ediyoruz ve bu büyük başarının da mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Azerbaycanlı şehit çocuklarına Sivas'ta üniversite eğitimi imkanı
Azerbaycanlı şehit çocuklarına Sivas'ta üniversite eğitimi imkanı
Azerbaycanlı şehit çocuklarına Sivas'ta üniversite eğitimi imkanı
Azerbaycanlı şehit çocuklarına Sivas'ta üniversite eğitimi imkanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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