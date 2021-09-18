Tüfekle öldürülmüş halde bulunan Azerbaycanlı kadını, ev sahibinin öldürdüğü ortaya çıktı

Avanos ilçesi Yukarı Mahalle İnönü Caddesi'ndeki müstakil evde meydana gelen olayda,2 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman (53), iddiaya göre 2 gün önce 5 çocuk babası Duran Aşar'ın evine geldi. Duran Aşar ile Tarhana Yaman arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Aşar, odada bulunan av tüfeğiyle Yaman'a ateş açtı ve evi terk etti. Tarhana Yaman'dan haber alamayan yakınları, Avanos'ta yaşayan ve ailece görüştükleri Duran Aşar'ın evine geldi. Kapısı açık bırakılan eve giren yakınları, Tarhana Yaman'ı av tüfeğiyle vurulmuş buldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yaman'ın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tarhana Yaman'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

5 YIL ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Duran Aşar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Aşar'ın dün sabah Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde yük treninin önüne atlayarak, intihar ettiğini belirledi. 5 yıl önce eşini kaybeden Duran Aşar'ın maddi sıkıntılar yaşamaya başladığı, evini sattığı, yaşadığı evde ise kiracı olarak oturduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.