Tüfekle öldürülmüş halde bulunan Azerbaycanlı kadını, ev sahibinin öldürdüğü ortaya çıktı - Haberler
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Tüfekle öldürülmüş halde bulunan Azerbaycanlı kadını, ev sahibinin öldürdüğü ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de Azerbaycan uyruklu kadın, ev sahibinin evinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde, ev sahibi ise Kayseri'de ölü olarak bulunmuştu. Olayın detayları ortaya çıkarken, ev sahibinin kadını öldürüp, kendisini yük treninin önüne attığı ortaya çıktı.

Avanos ilçesi Yukarı Mahalle İnönü Caddesi'ndeki müstakil evde meydana gelen olayda,2 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Tarhana Yaman (53), iddiaya göre 2 gün önce 5 çocuk babası Duran Aşar'ın evine geldi. Duran Aşar ile Tarhana Yaman arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Aşar, odada bulunan av tüfeğiyle Yaman'a ateş açtı ve evi terk etti. Tarhana Yaman'dan haber alamayan yakınları, Avanos'ta yaşayan ve ailece görüştükleri Duran Aşar'ın evine geldi. Kapısı açık bırakılan eve giren yakınları, Tarhana Yaman'ı av tüfeğiyle vurulmuş buldu.

Tüfekle öldürülmüş halde bulunan Azerbaycanlı kadını, ev sahibinin öldürdüğü ortaya çıktı

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yaman'ın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tarhana Yaman'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tüfekle öldürülmüş halde bulunan Azerbaycanlı kadını, ev sahibinin öldürdüğü ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Duran Aşar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Aşar'ın dün sabah Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde yük treninin önüne atlayarak, intihar ettiğini belirledi. 5 yıl önce eşini kaybeden Duran Aşar'ın maddi sıkıntılar yaşamaya başladığı, evini sattığı, yaşadığı evde ise kiracı olarak oturduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Tüfekle öldürülmüş halde bulunan Azerbaycanlı kadını, ev sahibinin öldürdüğü ortaya çıktı

Tüfekle öldürülmüş halde bulunan Azerbaycanlı kadını, ev sahibinin öldürdüğü ortaya çıktı

Tüfekle öldürülmüş halde bulunan Azerbaycanlı kadını, ev sahibinin öldürdüğü ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri
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 Azerbaycanlı kadın, ev sahibinin evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Azerbaycanlı kadın, ev sahibinin evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu
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Haber: Tüfekle öldürülmüş halde bulunan Azerbaycanlı kadını, ev sahibinin öldürdüğü ortaya çıktı - Haberler
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