Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi
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Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

30.09.2020 22:52 | Son Güncelleme: 01.10.2020 00:09

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın işgali sırasında ve Azerbaycan'a yönelik saldırı eylemlerinde kullanmak üzere başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Bu operasyonlarda ağır darbe yiyen Ermenistan, sıcak cephe hattına Azerbaycan'a yönelik saldırılarda kullanmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan çatışma bölgesine yabancı terörist grupların getirilmesine yönelik yapılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi'nin çatışma bölgesine yabancı paralı askerlerin getirilmesine ilişkin açıklamasına cevaben, Ermenistan tarafından bu tür araçların yaygın olarak kullanılması konusundaki endişelerimizi defalarca dile getirdiğimizi belirtmek isteriz" denildi.

ERMENİSTAN'IN "GÖNÜLLÜ GRUPLAR" YALANI

Açıklamada, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın çevre bölgelerinin işgali sırasında ve Azerbaycan'a yönelik saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerleri getirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, "Ermenistan'ın işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerleri getirmesi ve bunları 'gönüllü gruplar' adı altında Azerbaycan'a yönelik saldırılarda kullanması, terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

ÇATIŞMALARDA SON DURUM

Azerbaycan- Ermenistan arasında pazar gününden bu yana yaşanan çatışmalarla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlık, geride kalan 3 günde 2300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bununla birlikte Ermenistan'ın bu sabah Terter kentine saldırı başlattığı da belirtildi.

"YERLEŞİM YERLERİ İSABET ALINDI"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırıyor. İlk bilgilere göre isabet alan yerleşim yerleri ve yaralılar var" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi. Açıklamada, ilk belirlemelere göre sivil yaralıların olduğu kaydedildi.

2 BİN 300 ERMENİ ASKERİ VE 30'A YAKIN TANK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, "Harekatın başından bu yana düşmanın 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi. Hocavend'de konuşlu S300 sistemi etkisiz hale getirildi. Düşmanın 30'a yakın tank ve zırhlı aracı, 200'den fazla top ve roket sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta merkezi, 50 tanksavarı ve 5 cephaneliği imha edildi" bilgilerine yer verdi.

Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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