Azerbaycan'da tarihi gecede zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Azerbaycan'da tarihi gecede zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti

10.11.2020 06:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 06:48

Azerbaycan'da tarihi gecede zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti GENCE-Azerbaycan'da vatandaşların Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'a karşı alınan tarihi zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti.

Azerbaycan'da tarihi gecede zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti

GENCE - GENCE-Azerbaycan'da vatandaşların Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'a karşı alınan tarihi zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Karabağ konusunda müjdeli haberlerinin sonrasında Azerbaycanlılar sokağa çıkma yasağına rağmen zafer kutlaması için sokaklara döküldü. Karabağ ile ilgili masada ve sahada alınan tarihi zafer gece boyu coşkuyla kutlandı. Bazı vatandaşlar kornaya basarak araçlarıyla tur atarken, bazıları da Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Karabağ zaferini sokak ortasında halay çekerek kutlayan Azerbaycanlılar adeta bayram havası yaşadı. Güvenlik güçlerinin önlemler aldığı kutlamalar sabaha kadar devam etti.

Azerbaycan'da tarihi gecede zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti
Azerbaycan'da tarihi gecede zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti
Azerbaycan'da tarihi gecede zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti
Azerbaycan'da tarihi gecede zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Azerbaycan'da savaşa rağmen hasat devam ediyor
Azerbaycan'da savaşa rağmen hasat devam ediyor
Prof. Dr. Haytoğlu; 'Azerbaycan, davasında sonuna kadar haklıdır'
Prof. Dr. Haytoğlu; "Azerbaycan, davasında sonuna kadar haklıdır"
Bütçe görüşmeleri 26 Kasım'a kadar devam edecek
Bütçe görüşmeleri 26 Kasım'a kadar devam edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Donald Trump Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özder Hazar Ergüçlü Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Fatih Terim Caner Erkin Mehmet Topal Ali Şansalan
Daha Fazla İstifa Ak Parti Fenerbahçe Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan'da tarihi gecede zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 06:48:44. #1.15#
title