AYT Edebiyat en çok çıkan yazar eserler! 2025 YKS'ye girmeden önce bunlara göz at!
Sınavlarda başarı elde etmek isteyen adayların bu eserlere öncelikli olarak odaklanması öneriliyor. Her yıl ÖSYM'nin soru tipleri incelendiğinde bazı yazar ve eserlerin neredeyse istikrarlı şekilde sorulduğu görülüyor. İşte 2025 AYT Edebiyat sınavına hazırlananlar için en çok çıkan yazar-eser listesi…
Üniversite hayali kuran adaylar için AYT Edebiyat bölümü, puan belirleyici en kritik alanlardan biri. Özellikle "AYT Edebiyat en çok çıkan yazar eserler hangileri?" sorusu, sınava sayılı günler kala öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2025 YKS öncesi bu listeye mutlaka göz atmalısınız!
İSLAMİYET ÖNCESİ VE İSLAMİ DÖNEM ESERLERİ
Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig
Kaşgarlı Mahmut - Divan-ı Lügat'it Türk
Ahmet Yesevi – Divan-ı Hikmet
Edip Ahmet Yükneki – Atabet'ül Hakayık
DİVAN VE HALK EDEBİYATI ESERLERİ
Mevlana – Mesnevi, Divan-ı Kebir (13.yy)
Ahmedi - İskendername(14.yy)
Aşık Paşa - Garipname (14.yy)
Ahmet Paşa – Kerem / Güneş Kasidesi (15.yy)
Şeyhi – Harname , Hüsrev-ü Şirin(15.yy)
Ali Şir Nevai - Mecalisü'n Nefais, Mizanül Evzan (15.yy)
Fuzuli – Beng ü Bade,Leyla ile Mecnun, Su Kasidesi (16.yy)
Baki - Kanuni Mersiyesi
Nabi – Hayriyye , Hayrabat, Tuhfetül Harameyn (17.yy)
Şeyh Galip - Hüsn-ü Aşk (18.yy)
Mercimek Ahmet – Kabusname (15.yy – Nesir)
Katip Çelebi - Keşfü'z Zünun, Cihannüma (17.yy – Nesir)
Yunus Emre - Risaletü'n Nushiyye (13.yy / Tekke – Tasavvuf)
Hacı Bektaş Veli - Makalat (13.yy Tekke – Tasavvuf)
TANZİMAT 1. DÖNEM
İbrahim Şinasi - Şair Evlenmesi
Namık Kemal - Vatan Yahut Silistre, İntibah, Cezmi
Ziya Paşa – Zafername, Rüya, Harabat, Şiir ve İnşa
Ahmet Mithat Efendi - Felatun Bey'le Rakım Efendi, Yeniçeriler, Letaif-i Rivayat
Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Kamus-ı Türki (Kamus-ı Fransevi, Kamus-ı Arabi, Kamus'ul Alam)
Ahmet Vefik Paşa - Şecere-i Türk, Lehçe-i Osmani
TANZİMAT 2. DÖNEM ESERLER
Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası, Nağmei Seher, Yadigarı Şebap, Zemzeme
Abdülhak Hamit Tarhan – Makber, Sahra, Validem, Nesteren
Samipaşazade Sezai – Sergüzeşt, Küçük Şeyler
Muallim Naci - Lugat-ı Naci, Demdeme, Ateşpare
Nabizade Nazım – Karabibik, Zehra
SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ ESERLERİ
Cenap Şahabettin - Hac Yolunda, Afak-ı Irak (Elhan-ı Şita şiiri de parnasizmin ilk şiiridir, önemlidir.)
Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Mezardan Sesler
Mehmet Rauf – Eylül, Siyah İnciler
Hüseyin Cahit Yalçın – Nadide, Hayal İçinde
Süleyman Nazif - Firak-ı Irak
Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım, Haristan ve Gülistan
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ESERLERİ
Mehmet Emin Yurdakul - Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı
Ziya Gökalp - Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık
Ömer Seyfettin - Yüksek Ökçeler, And, Başını Vermeyen Şehit, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan
Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol
Fuat Köprülü - Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Saz Şairleri Antolojisi
Rıza Tevfik Bölükbaşı - Serab-ı Ömrüm
Halide Edip Adıvar – Handan, Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Yolpalas Cinayeti
Reşat Nuri Güntekin - Akşam Güneşi, Acımak, Anadolu Notları, Yeşil Gece, Damga
Refik Halit Karay - Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri, Bugünün Saraylısı, Sürgün
Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore. Yaban, Bir Sürgün
Hamdullah Suphi Tanrıöver - Dağ Yolu, Günebakan
AYT'DE SIKÇA KARŞILAŞILAN KONULAR
- Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Milli Edebiyat dönemleri
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
- Roman – hikâye ayrımları
- Şiir – nesir türleri
- Edebî akımlar, sanat anlayışları