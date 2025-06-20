AYT Edebiyat en çok çıkan yazar eserler! 2025 YKS'ye girmeden önce bunlara göz at!

AYT Edebiyat en çok çıkan yazar eserler! 2025 YKS'ye girmeden önce bunlara göz at!
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Sınavlarda başarı elde etmek isteyen adayların bu eserlere öncelikli olarak odaklanması öneriliyor. Her yıl ÖSYM'nin soru tipleri incelendiğinde bazı yazar ve eserlerin neredeyse istikrarlı şekilde sorulduğu görülüyor. İşte 2025 AYT Edebiyat sınavına hazırlananlar için en çok çıkan yazar-eser listesi…

Üniversite hayali kuran adaylar için AYT Edebiyat bölümü, puan belirleyici en kritik alanlardan biri. Özellikle "AYT Edebiyat en çok çıkan yazar eserler hangileri?" sorusu, sınava sayılı günler kala öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2025 YKS öncesi bu listeye mutlaka göz atmalısınız!

İSLAMİYET ÖNCESİ VE İSLAMİ DÖNEM ESERLERİ

Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig

Kaşgarlı Mahmut - Divan-ı Lügat'it Türk

Ahmet Yesevi – Divan-ı Hikmet

Edip Ahmet Yükneki – Atabet'ül Hakayık

DİVAN VE HALK EDEBİYATI ESERLERİ

Mevlana – Mesnevi, Divan-ı Kebir (13.yy)

Ahmedi - İskendername(14.yy)

Aşık Paşa - Garipname (14.yy)

Ahmet Paşa – Kerem / Güneş Kasidesi (15.yy)

Şeyhi – Harname , Hüsrev-ü Şirin(15.yy)

Ali Şir Nevai - Mecalisü'n Nefais, Mizanül Evzan (15.yy)

Fuzuli – Beng ü Bade,Leyla ile Mecnun, Su Kasidesi (16.yy)

Baki - Kanuni Mersiyesi

Nabi – Hayriyye , Hayrabat, Tuhfetül Harameyn (17.yy)

Şeyh Galip - Hüsn-ü Aşk (18.yy)

Mercimek Ahmet – Kabusname (15.yy – Nesir)

Katip Çelebi - Keşfü'z Zünun, Cihannüma (17.yy – Nesir)

Yunus Emre - Risaletü'n Nushiyye (13.yy / Tekke – Tasavvuf)

Hacı Bektaş Veli - Makalat (13.yy Tekke – Tasavvuf)

TANZİMAT 1. DÖNEM

İbrahim Şinasi - Şair Evlenmesi

Namık Kemal - Vatan Yahut Silistre, İntibah, Cezmi

Ziya Paşa – Zafername, Rüya, Harabat, Şiir ve İnşa

Ahmet Mithat Efendi - Felatun Bey'le Rakım Efendi, Yeniçeriler, Letaif-i Rivayat

Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Kamus-ı Türki (Kamus-ı Fransevi, Kamus-ı Arabi, Kamus'ul Alam)

Ahmet Vefik Paşa - Şecere-i Türk, Lehçe-i Osmani

TANZİMAT 2. DÖNEM ESERLER

Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası, Nağmei Seher, Yadigarı Şebap, Zemzeme

Abdülhak Hamit Tarhan – Makber, Sahra, Validem, Nesteren

Samipaşazade Sezai – Sergüzeşt, Küçük Şeyler

Muallim Naci - Lugat-ı Naci, Demdeme, Ateşpare

Nabizade Nazım – Karabibik, Zehra

AYT Edebiyat en çok çıkan yazar eserler! 2025 YKS'ye girmeden önce bunlara göz at!

SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ ESERLERİ

Cenap Şahabettin - Hac Yolunda, Afak-ı Irak (Elhan-ı Şita şiiri de parnasizmin ilk şiiridir, önemlidir.)

Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Mezardan Sesler

Mehmet Rauf – Eylül, Siyah İnciler

Hüseyin Cahit Yalçın – Nadide, Hayal İçinde

Süleyman Nazif - Firak-ı Irak

Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım, Haristan ve Gülistan

AYT Edebiyat en çok çıkan yazar eserler! 2025 YKS'ye girmeden önce bunlara göz at!

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ESERLERİ

Mehmet Emin Yurdakul - Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı

Ziya Gökalp - Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık

Ömer Seyfettin - Yüksek Ökçeler, And, Başını Vermeyen Şehit, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan

Ali Canip Yöntem - Geçtiğim Yol

Fuat Köprülü - Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Saz Şairleri Antolojisi

Rıza Tevfik Bölükbaşı - Serab-ı Ömrüm

Halide Edip Adıvar – Handan, Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Yolpalas Cinayeti

Reşat Nuri Güntekin - Akşam Güneşi, Acımak, Anadolu Notları, Yeşil Gece, Damga

Refik Halit Karay - Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri, Bugünün Saraylısı, Sürgün

Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore. Yaban, Bir Sürgün

Hamdullah Suphi Tanrıöver - Dağ Yolu, Günebakan

AYT Edebiyat en çok çıkan yazar eserler! 2025 YKS'ye girmeden önce bunlara göz at!

AYT'DE SIKÇA KARŞILAŞILAN KONULAR

  • Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Milli Edebiyat dönemleri
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
  • Roman – hikâye ayrımları
  • Şiir – nesir türleri
  • Edebî akımlar, sanat anlayışları
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