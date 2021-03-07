Aysima Altınok kimdir? Aysima Altınok kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Aysima Altınok, Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahı olarak tarihe geçti. Kafasına koyduğunu yapan bu güçlü kadın, hayatını hastalarına adadı. Hiç evlenmedi ve çocuğu da olmadı. Ama o meslek hayatı boyunca çalışıp kazandığı ne varsa, büyük çoğunluğunu kız çocuklarını okutmaya adadı. Türk Eğitim Vakfı bağışçısı olan 92 yaşındaki Aysima Altınok kimdir? Aysima Altınok kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Aysima Altınok hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AYSİMA ALTINOK KİMDİR?

1929 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. İlkokulu Erzincan'da ortaöğrenimini İstanbul Kız Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1952'de bitirdi. Bir yıl Cerrahpaşa 3. Cerrahi Kliniği'nde Genel Cerrahi asistanlığından sonra Doç. Dr. Feyyaz Berkay ile Nöroşirürji Departmanının kuruluşundan itibaren üç yıl asistan eğitimi gördü. Üniversitede Nöroşirürji Kürsüsü kurulmadığı için 1956'da Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde Op. Dr. Hami Dilek ve Op. Dr. Ertuğrul Saltuk yanında eğitimini tamamlayarak 1959 yılında uzman oldu. Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahı olan Aysima Altınok, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde göreve başladı ve klinik şefi olarak görevine devam etti. 1968'de Prof. Dr. Feyyaz Berkay ve Prof. Dr. Bülent Tarcan ile Türkiye'de ilk Nöroşirürji Cemiyeti kurucuları arasında yer aldı. İstanbul Tabip Odası üyeliği, İstanbul Cerrahi Derneği üyeliği, Nöropsikiyatri Derneği üyeliği, Bakırköy Akıl Hastanesi Vakfı kurucu üyeliği ve başkan yardımcılığı yaptı. 1990'da Sağlık Bakanlığı tarafından yılın en başarılı uzman hekimi seçildi. 1996 yılında Türk Nöroşirürji Derneği ve 1 Aralık 2005'de Beyin ve Sinir Cerrahisi Derneği'nin kuruluşunda onursal üyeliği vardır. 1992 yılında 38 yılı aşan resmi görevinden ayrıldı.

1894 yılında İstanbul'da Sultan Abdülaziz'in yaverlerinden biri olan Ali Kırat Paşa'nın dört çocuğunun sonuncusu olarak dünyaya gelen Safiye Ali'nin en büyük hayaliydi doktor olmak. Ancak o yıllarda İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi kız öğrenci kabul etmiyordu. O da birinci dünya savaşı sırasında maddi zorluklara rağmen tüm kararlılığıyla Almanya'nın yolunu tuttu. Würzburg Üniversitesi'ndeki Tıp eğitiminin ardından Haziran 1923'te Türkiye'nin ilk kadın doktoru oldu. Kadınların da doktor olabileceğini ispatlayan bir öncü olan Safiye Ali, 1952 yılında hayatını kaybetti. Ancak tam da o yıl mezun olup doktor olan bir başka kadın, yeni bir alanda öncü olacaktı. Beyin cerrahisinin gelişmeye başladığı yıllardı. Henüz dünyada dahi doğru düzgün kadın cerrah yokken, genç bir tıp talebesi olan Aysima Altınok hedefini belirlemişti: Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahı olmak.

BEYİN HAKKINDA DOĞRU DÜZGÜN BİLGİ YOKTU

20 Eylül 1929 yılında Erzincan'da dünyaya gelen ve tıpkı Safiye Ali gibi 4 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Aysima Altınok, ilkokul eğitimini burada tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. 1939 Erzincan depreminden iki ay önce geldiği bu koca şehir onun hayatını değiştirecekti. Süleymaniye Kız Ortaokulu ve ardından İstanbul Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra sıra üniversiteye geldi. Daha küçük yaşlarda doktor olmayı kafaya koyan Aysima Altınok cerrah olma hikayesini şöyle anlatıyor:

Bizim zamanımızda Türkiye'de bir tane tıp fakültesi vardı. O da İstanbul Tıp Fakültesi. Ben oraya üçüncülükle girdim. İkinci sınıfta anatomi fizyoloji okumaya başladığımızda baktım birçok şeyin geniş bilgisi var. Ancak beyin bütün her şeyi idare ediyor ama hakkında doğru düzgün bilgi yok. Bir şey söylüyor ama onu doğru düzgün yerine oturtmuyor. Dedim ki tamam ben beyin cerrahı olacağım.