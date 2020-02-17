Aysel Gürel kimdir, nereli? Aysel Gürel şarkıları, sözleri

17.02.2020 04:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 04:00

Sıradışı tarzıyla tanınan Aysel Gürel'in Vedat Ebrem'de Müjde ve Mehtap adında iki kızı oldu. Şarkılarının yanı sıra sözleriyle, usta birçok sanatçının başarısında pay sahibi oldu. Edebiyat Öğretmeni, Türkolog, tiyatro oyuncusu ve şair olarak da biliniyordu. Akciğer rahatsızlığı yaşayan Gürel, 2008 yılında yaşamını yitirdi. Aysel Gürel hayatı, biyografisi haberimizde.

AYSEL GÜREL KİMDİR?

Türk sanatının önde gelen isimlerinden Aysel Gürel, 7 Şubat 1928'de Denizli'de dünyaya geldi. Sinema oyuncusu Müjde Ar ile sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar'ın annesidir. Aysel Gürel, lise eğitimini Eren Kız Lisesi'nde, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde tamamladı. Şarkı sözü yazarlığıyla birlikte Türkolog, edebiyat öğretmeni, tiyatro oyuncusu ve şairdi.

Aysel Gürel'in unutulmaz şarkıları arasında; Firuze, Ünzile, Yalnızca Sitem, 1945, Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam, Değer mi?, Sır, Yolun Başı, Sarıl Bana, Zor Kadın, Aşk, Yanarım, Vur Yüreğim, Abone, Zorba Aşk, Dönmeyeceğim, Ayrıldık İşte, Son Dua, Gençlik Başımda Duman (Ateş Böceğim), Bilmem Hatırladın Mı?, Deli Balım, Yörük Yaylası, Arabesk bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Gürel'in Şiir Şimdi ve Senin İçin Sana Değil isimli iki de kitabı bulunuyor.

MEHTAP AR'A HAMİLEYKEN BOŞANDI

Gürel, gazeteci Vedat Ebrem'le evlilik gerçekleştirdi. 21 Haziran 1954'te ilk çocukları Müjde Ar, gerçek adıyla Kâmile Suat Ebrem dünyaya geldi. 1957 yılında Gürel ikinci çocuğuna yedi aylık hamileyken eşinden boşandı. Mehtap Ar'ın doğmasıyla birlikte iki kızıyla birlikte yaşamını sürdürmeye başladı. Aysel Gürel marjnal ve renkli tavırlarının aksine annelik konusunda son derece disiplinliydi.

Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in ölümünden sonra evinde yirmi binin üzerinde şarkı sözü bıraktığı bilinmektedir. Bu sözlerden biri ise ölümünün ardından Aysel Gürel'in evini kiralayan kiracı sayesinde Tarkan'a iletilip albümde çıkış şarkısı olan "Sevdanın Son Vuruşu" isimli şiirdir.

Gürel "Firuze", "Değer mi", "Sarışınım" gibi birçok şarkıya söz yazarlığı yapmıştır. Aysel Gürel'in söz yazdığı şarkılar; Sezen Aksu, Tarkan, Yonca Lodi, Nükhet Duru, Zerrin Özer, Nilüfer ve Burcu Güneş başta olmak üzere birçok sanatçı tarafından yorumlanmıştır.

VASİYETİNİ TÜM ÜLKE KADINLARINA BIRAKTI

Sanatçı Aysel Gürel, 17 Şubat 2008'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Gürel, akciğer rahatsızlığından muzdaripti. Ünlü sanatçının yine sanatçı olan kızları Müjde Ar ve Mehtap Ar annelerinin hayata gözlerini yummasının ardından vasiyetini dile getirdi. Mehtap Ar, Aysel Gürel'in vasiyetini şöyle sundu, "Annemin vasiyeti şuydu, tüm kadınlara söyle; bilsinler ki ben 80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, tüm kadınlar da başarabilir."

AYSEL GÜREL FİLMLERİ

Meyhane Köşeleri, Tek Kollu Canavar, Yurda Dönüş, Mıstık, Gümüş Gerdanlık, Silemezler Gönlümden, Hop Dedik Kazım, Öyle Olsun, Tantana Kardeşler, Kaybolan Saadet, Arzu, Yansın Bu Dünya, Fosforlu Cevriye.