Ayşegül'ün babası: Kızım 'Pilot olacağım, göklerde uçacağım' diyordu

Olay, 12 Temmuz'da Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ormana sürüklendi. Cinsel istismar girişiminde bulunan A.M., kendisine direnen Ayşegül Aydın'ın boğazını sıkıp, başını taşa vurarak yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı. Yoldan geçenlerin görüp ihbarda bulunması üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gebze'de özel bir hastanede 132 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ayşegül Aydın, geçen hafta pazar günü gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Metin Aydın'ın avukatı İlknur Güngördü, iddianamenin henüz hazırlanmadığına belirterek, "Suçun mahiyetinin değişme ihtimaline binaen, savcılık kızımızın mevcut durumunu değerlendirerek iddianameyi hazırlamak istemişti. Şu an kızımız maalesef vefat ettiği için de artık mevcut duruma göre iddianame hazırlanacak. Ayşegül'ün ilk günden bu yana ifadesine başvurulamamıştı, savcılık bu nedenle de delilleri tam toplayabilmek için bekliyordu. Artık mevcut delil durumuna göre, savcılık davayı açıp iddianameyi hazırlayacak. Bundan sonraki süreçte dava zaten ağır cezada görülecek. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte ardından da yargılama süreci gerçekleşecek" dedi.