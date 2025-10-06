Aynadaki Yabancı nerede çekiliyor, setleri nerede?

Masalsı bir başlangıç yapan Azra'nın hikayesi, kısa sürede karanlık bir yola sapar. Karaaslan ailesine gelin olarak girdiğinde her şey dışarıdan kusursuz görünür; ancak bu parlak yaşamın ardında gizlenen sırlar, Azra'nın hayatını adeta bir kabusa çevirir. İzleyiciler, bu gizemli dünyanın geçtiği Aynadaki Yabancı setinin nerede bulunduğunu ve çekimlerin hangi mekanlarda yapıldığını merak ediyor.

AYNADAKİ YABANCI OYUNCU KADROSU

ATV'nin dikkat çeken yeni dizisi Aynadaki Yabancı, etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu yer alırken; yapımda Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar ve Sara Yılmaz gibi deneyimli isimler de bulunuyor. Her biri karakterine kattığı derinlikle dizinin duygusal yoğunluğunu artırıyor.

AYNADAKİ YABANCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor. Özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar bölgelerinde kurulan setlerde hikaye hayat buluyor. Gösterişli villalar, modern klinikler ve tarihi mekanlar dizinin atmosferine görsel bir zenginlik katıyor.

Özellikle Azra ve Emirhan'ın yaşadığı malikâne sahneleri, Beykoz'daki tarihi köşklerde çekilerek izleyicilere adeta sinematografik bir şölen sunuyor. Dizinin estetik dünyası, dramatik anlatımı kadar görsel diliyle de izleyiciyi içine çekiyor.

AYNADAKİ YABANCI OYUNCULAR VE KARAKTERLER

• Onur Tuna – Emirhan Karaaslan

• Simay Barlas – Azra Karaaslan

• Caner Topçu – Barış Saygıner

• Asuman Dabak – Hanzade Karaaslan

• Kerem Arslanoğlu – Serhan Karaaslan

• Nazlı Senem Ünal – Melda Karaaslan

• Emre Taşkıran – Sait Öztürk

• Ayten Soykök – Müjgan Günebakan

• Ecem Sena Bayır – Nehir Karaaslan

• Cemre Melis Çınar – Mihri Soytürk

• Mümin Karaçil – Selim Günebakan

• Sara Yılmaz – Leyla Karaaslan

Her karakterin kendine özgü hikayesi, dizinin genel atmosferini derinleştiriyor. Karaaslan ailesinin içindeki ilişkiler ağı, entrika ve sırlarla birleşerek izleyiciye gerilim dolu anlar yaşatıyor.

AYNADAKİ YABANCI GERÇEK HİKAYE Mİ?

Dizi, tamamen özgün bir senaryoya dayanıyor; gerçek bir olaya, kitap ya da biyografiye dayanmıyor. Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan kaleme alıyor.

Aynadaki Yabancı, özgün hikayesiyle izleyiciye kimlik, hafıza ve sevgi kavramlarını sorgulatan derin bir drama olarak hazırlanmış durumda.

AYNADAKİ YABANCI KONUSU NE?

Estetik operasyon sonrasında beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir kısmını kaybeder. Artık yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişindeki acıları ya da sırları hatırlayamaz. Aynaya her baktığında gördüğü yabancı yüz, içinde büyüyen boşlukla birleşir.

Bir yanda kimliğini yitirmiş bir kadın, diğer yanda onu bulmak için çırpınan bir adam vardır. Emirhan, eşi Azra'nın kayboluşunun ardından umudunu yitirmeden arayışını sürdürür; ancak Azra artık "Defne" adıyla bambaşka bir hayat yaşamaktadır.

Yolları yeniden kesiştiğinde Emirhan, kalbinin sesine mi kulak verecek yoksa aklının inkârına mı sığınacaktır? Bu karşılaşma, ikisinin de hayatını geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirecektir.