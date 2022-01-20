Aydın'daki 1800 yıllık tiyatro binasının ilk katı ayağa kaldırıldı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki tarihi Nysa Antik Kenti'nin tiyatro sahne binasının birinci katı Güney Ege Kalkınma Kooperatifi (GEKA) projesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan restorasyon ile 2 yılda yeniden ayağa kaldırıldı.

AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki tarihi Nysa Antik Kenti'nin tiyatro sahne binasının birinci katı Güney Ege Kalkınma Kooperatifi (GEKA) projesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan restorasyon ile 2 yılda yeniden ayağa kaldırıldı.

Depremler nedeniyle yıkılan ve 1800 yıllık olduğu değerlendirilen Nysa Antik Kenti tiyatro sahne binasının ilk katı, GEKA projesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında 4 milyon lira harcanarak restore edildi. 2019 yılında başlanan ve 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ilk etap kısmının sona ermesinin ardından Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Nysa Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner ve Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız sahnede incelemeler yapıp, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların ardından ziyaretçi sayısında artış beklediklerini dile getiren Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız da, "Kültür sanat ve mimari dehası olan Nysa Antik Kenti'miz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ören yeri statüsünde bulunmaktadır. Her geçen yıl ziyaretçi sayısı, potansiyeli artan antik kette 2021 yılında toplam 7 bin 800 biletli ziyaretçi geldi. Kazı ve restorasyon çalışmalarının artmasıyla bu ziyaretçi sayısının da doğal olarak daha da artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.