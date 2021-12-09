Aydın'da lise öğrencileri Magnesia Antik Kenti'ni gezdi - Haberler
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Aydın'da lise öğrencileri Magnesia Antik Kenti'ni gezdi

Aydın'da lise öğrencileri Magnesia Antik Kenti'ni gezdi
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri, Ortaklar Mahallesindeki Magnesia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri, Ortaklar Mahallesindeki Magnesia Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, öğrencilere antik kentin tarihini ve önemini anlattı.

Aydın Arkeoloji Müzesi uzmanı Aynur Akkan, yaratıcı drama yöntemiyle da kente ilişkin bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, açıklamasında, öğrencileri ören yerleriyle buluşturarak, tarihi ve antik yerleşim yerlerini öğrenmelerine fırsat sağladıklarını bildirdi.

Aydın'da lise öğrencileri Magnesia Antik Kenti'ni gezdi

Aydın'da lise öğrencileri Magnesia Antik Kenti'ni gezdi

Aydın'da lise öğrencileri Magnesia Antik Kenti'ni gezdi

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AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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