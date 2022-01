Aydın Büyükşehir Belediyesi bir kooperatife daha destek verdi

AYDIN (İHA) - Kooperatifçiliğe ve kooperatiflere özel önem veren Aydın Büyükşehir Belediyesi küçük aile işletmelerinin kalkınması için bir tarımsal kalkınma kooperatifine daha süt soğutma tankı hibe etti. Bozdoğan'ın Haydere Mahallesi'ndeki Haydere Kırsal Kalkınma Kooperatifi'ne yapılan hibeyle üreticiler sütü soğutarak sattıkları için gelirlerinin arttığının altını çizerken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da kolektif üretime destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Üreticilerin bir araya gelerek güç birliği yapmaları için her türlü desteği sunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir kooperatife daha 6 tonluk süt soğutma tankı hibesinde bulundu. Son sistem süt soğutma tankıyla sütlerini soğutarak sattıkları için pazarlık şansları artan üreticiler daha fazla kazanmaya başladı. Kooperatiflerinin 65 üyesi olduğunu söyleyen Haydere Kırsal Kalkınma Kooperatifi'nin Başkanı Mustafa Hızal, "Büyükşehir Belediye Başkanımız bir dilekçemizle süt soğutma tankımızı gönderdi. Bu tank üreticimizin daha iyi fiyatlara süt satmasını sağlıyor. Bizim amacımız küçük üreticiyi kalkındırmak. Daha çok süt toplasak hem üreticimizin kazancı daha da çoğalacak hem de bizim kazancımız çoğalacak. Yem fiyatlarına yeni gelen zamlardan dolayı, mazota ve gübreye gelen zamlardan dolayı üreticiler sıkıntı çekiyor" dedi.

"Teşvikler üretime yansıyor"

Çiftçiye destek verildiğinde çiftçinin de daha fazla üreteceğinin altını çizen Hızal "Son zamlardan dolayı üreticimiz üretmekten uzaklaşmaya başladı. Böyle teşvikler olunca üretici biraz daha üreteyim diye uğraşıyor. Ama teşvik almazsa üretici üretmekten vazgeçiyor. Büyükşehir Belediyemiz tankı vermeden önce çok sıkıntı yaşıyorduk. Sağ olsun Özlem Başkanımız tankımızı verdi ve daha rahat çalışıp daha rahat kazanmaya başladık. Üreticilerimize de bunu yansıtmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"Enerji giderlerimiz azaldı"

Kooperatifin başkan yardımcısı Cüneyt Çetin ise kendisinin de bir çiftçi olduğunu hatırlatıp "Sağ olsun Özlem Başkan kooperatif adına bizlere çok güzel imkanlar sağladı. Böyle son teknoloji, elektrik sarfiyatı az olan ve masraflarımızı azaltan güzel bir tank gönderdi. Şu anda daha çok süt soğutup daha az enerji harcıyoruz. Enerji harcamamız 500-600 lira azaldı. Tank arıza yapar da sütümüz bozulur kaygımız yok, kafamız rahat" dedi.

"Kooperatife büyük bir yatırım"

Kooperatif üyelerinden Ahmet Berdik ise "Daha önce süt soğutma tankımızı süt verdiğimiz kuruluştan temin ediyorduk, yetersizdi. Özlem Başkan buraya geldiğinde rica etmiştik, isteğimizi yerine getirdi. Bu tank olmasa süt verdiğimiz kuruluşa sıcak süt verecektik. Bunun yanında tankımız mahallemizde olduğu için daha rahat çalışıyoruz. Bu tank üretimi teşvik ediyor ama yaşadığımız süreçte bu işten para kazanmıyoruz. Mecburuz, yapıyoruz. Bu zor zamanda böyle bir imkan sunduğu için Özlem Başkan'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hibe edilen tankın tam otomatik olduğunu hatırlatan Berdik, "Kooperatif adına büyük bir yatırım. Fakat sadece Büyükşehir Belediyesi değil başka kurumlar da kooperatiflere destek vermeli" ifadelerini kullandı.

"Üreticimizin pazarlık şansını artırıyoruz"

Üreticilerin güç birliği yapmalarını ve bu şekilde daha fazla kazanmalarını her zaman destekleyeceklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Kooperatiflerimize süt soğutma tankları hibe ederek sadece onların litre başına 20 kuruş destek alarak daha fazla kazanmalarını değil, tüketicilerimizin de soğutulmuş ve hijyenik süte ulaşmalarını hedefliyoruz. Bunun yanında üreticilerimiz kendi tankları olduğu için pazarlık şanslarını artırıyor ve özgürce istedikleri firmayla çalışabiliyorlar. Üreticimizin, dolayısıyla da ülkemizin daha fazla kazanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz, üreticimizin yeter ki daha fazla üretmek istesin. Her zaman üreticimizin yanındayız" dedi. - AYDIN