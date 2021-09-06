AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYDIN'IN KURTULUŞUNU COŞKUYLA KUTLAYACAK

Aydin'in düsman isgalinden kurtulusunun 99. yildönümü Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin düzenleyecek oldugu bir dizi etkinlikle cosku içerisinde kutlanacak.

Aydin'in düsman isgalinden kurtulusunun 99. yildönümü Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin düzenleyecek oldugu bir dizi etkinlikle cosku içerisinde kutlanacak. 7 Eylül günü ayrica Türkiye'nin gelecegi olan çocuklar için Aydin Tekstil Alani'ndaki Elma Sekeri Çocuk Gelisim Merkezi'nin açilisi da gerçeklestirilecek. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu kurtulus coskusunu yasamak için tüm Aydinlilari düzenlenecek olan etkinliklere davet etti.

Kurtulusun 99. yildönümü etkinlikleri Atatürk Kent Meydani'nda 7 Eylül Sali günü saat 10'da gerçeklestirilecek törenle baslayacak. Baskan Çerçioglu'nun Atatürk Aniti'na çelenk koymasiyla baslanacak olan törende, Büyüksehir Belediyesi'nin düzenledigi resim ve siir yarismalarinda dereceye giren ögrencilere de ödülleri verilecek.

Gelecege bir yatirim daha

Gelecege yönelik yatirimlar yapmaya devam eden Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin Aydin Tekstil Alani'nda yaptigi Elma Sekeri Çocuk Gelisim Merkezi'nin açilisi da 7 Eylül'de saat 14'te yapilacak. Özellikle zor durumdaki çalisan annelere yönelik olarak hayata geçirilen projeyle çocuklarin uzman egitmenler tarafindan egitim hayatlarina baslamalari saglanacak.

Diger taraftan saat 14'ten itibaren resim ve siir yarismalarinda dereceye giren eserler Vali Yazicioglu Kültür Merkezi'nde vatandaslarla bulusacak.

Atatürk Kent Meydani'nda isikli ses gösterisi

Kurtulus coskusu aksam düzenlenecek olan etkinliklerle de devam edecek. Büyüksehir Belediyesi'nin özel olarak hazirlanmis otobüsünden saat 19. 30'dan itibaren Efeler'in farkli noktalarinda mini konserler düzenlenecek. Atatürk Kent Meydani'ndaki havuzda da saat 21. 30'dan itibaren isikli ses gösterisi düzenlenecek.

Baskan Çerçioglu: Tüm Aydinlilar kurtulus etkinliklerimize davetli

Aydinlilar olarak 99 yildir kurtulusun coskusunu yasadiklarini ifade eden Baskan Çerçioglu, bu coskuyu gelecek nesillere de aktarabilmek için birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi. Aydin Tekstil Alani'ndaki Elma Sekeri Çocuk Gelisim Merkezi'nin açilisini da 7 Eylül'de gerçeklestireceklerinin altini çizen Baskan Çerçioglu, "Bizler çocuklarimizin ülkemizin kiymetini bilen birer evlat olarak yetismelerini istiyoruz. Ailelerimizin çok küçük yaslarda çocuk gelisim merkezlerimize emanet ettigi çocuklarimizi da en iyi imkanlari sagliyoruz. Istiyoruz ki çocuklarimiz iyi yetissin ve gelecekte bizler gibi kurtulus coskusunu içlerinde yasasin. Bugün bu coskuya ortak olan tüm vatandaslarimizi 7 Eylül'deki etkinliklerimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandi.

Kaynak: Habermetre