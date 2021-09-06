AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYDIN'IN KURTULUŞUNU COŞKUYLA KUTLAYACAK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYDIN'IN KURTULUŞUNU COŞKUYLA KUTLAYACAK

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYDIN'IN KURTULUŞUNU COŞKUYLA KUTLAYACAK
Habermetre - Haberler | Toplum

Aydin'in düsman isgalinden kurtulusunun 99. yildönümü Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin düzenleyecek oldugu bir dizi etkinlikle cosku içerisinde kutlanacak.

Aydin'in düsman isgalinden kurtulusunun 99. yildönümü Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin düzenleyecek oldugu bir dizi etkinlikle cosku içerisinde kutlanacak. 7 Eylül günü ayrica Türkiye'nin gelecegi olan çocuklar için Aydin Tekstil Alani'ndaki Elma Sekeri Çocuk Gelisim Merkezi'nin açilisi da gerçeklestirilecek. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu kurtulus coskusunu yasamak için tüm Aydinlilari düzenlenecek olan etkinliklere davet etti.

Kurtulusun 99. yildönümü etkinlikleri Atatürk Kent Meydani'nda 7 Eylül Sali günü saat 10'da gerçeklestirilecek törenle baslayacak. Baskan Çerçioglu'nun Atatürk Aniti'na çelenk koymasiyla baslanacak olan törende, Büyüksehir Belediyesi'nin düzenledigi resim ve siir yarismalarinda dereceye giren ögrencilere de ödülleri verilecek.

Gelecege bir yatirim daha

Gelecege yönelik yatirimlar yapmaya devam eden Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin Aydin Tekstil Alani'nda yaptigi Elma Sekeri Çocuk Gelisim Merkezi'nin açilisi da 7 Eylül'de saat 14'te yapilacak. Özellikle zor durumdaki çalisan annelere yönelik olarak hayata geçirilen projeyle çocuklarin uzman egitmenler tarafindan egitim hayatlarina baslamalari saglanacak.

Diger taraftan saat 14'ten itibaren resim ve siir yarismalarinda dereceye giren eserler Vali Yazicioglu Kültür Merkezi'nde vatandaslarla bulusacak.

Atatürk Kent Meydani'nda isikli ses gösterisi

Kurtulus coskusu aksam düzenlenecek olan etkinliklerle de devam edecek. Büyüksehir Belediyesi'nin özel olarak hazirlanmis otobüsünden saat 19. 30'dan itibaren Efeler'in farkli noktalarinda mini konserler düzenlenecek. Atatürk Kent Meydani'ndaki havuzda da saat 21. 30'dan itibaren isikli ses gösterisi düzenlenecek.

Baskan Çerçioglu: Tüm Aydinlilar kurtulus etkinliklerimize davetli

Aydinlilar olarak 99 yildir kurtulusun coskusunu yasadiklarini ifade eden Baskan Çerçioglu, bu coskuyu gelecek nesillere de aktarabilmek için birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi. Aydin Tekstil Alani'ndaki Elma Sekeri Çocuk Gelisim Merkezi'nin açilisini da 7 Eylül'de gerçeklestireceklerinin altini çizen Baskan Çerçioglu, "Bizler çocuklarimizin ülkemizin kiymetini bilen birer evlat olarak yetismelerini istiyoruz. Ailelerimizin çok küçük yaslarda çocuk gelisim merkezlerimize emanet ettigi çocuklarimizi da en iyi imkanlari sagliyoruz. Istiyoruz ki çocuklarimiz iyi yetissin ve gelecekte bizler gibi kurtulus coskusunu içlerinde yasasin. Bugün bu coskuya ortak olan tüm vatandaslarimizi 7 Eylül'deki etkinliklerimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Acun Ilıcalı Derya Baykal Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Max Meyer Umut Meraş Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYDIN'IN KURTULUŞUNU COŞKUYLA KUTLAYACAK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 20:54:48. #1.15#

title