Aydemir: 'Milli İrade 24 Haziranda Yeni Bir Destan Yazacak'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Erken seçim ülkemiz, bölgemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun. Birliğimiz, dirliğimiz ve kardeşliğimiz odağında Rabbim hayırlara vesile kılsın.' dedi.

'MİLLİ İRADE VİCDANI KARARINI VERECEK'

24 Haziran 2018'de yapılacak olan seçimlerde milli irade feraset ve basiretinin galip geleceğine, Rabiamızda buluşan gönüllerin 2023 yolunda milli vicdan ve irfanla karar vereceğine inancımız tamdır''diyen Milletvekili Aydemir, '15 Temmuz'da vesayet odaklarının ihanetleri karşısında AK önderin ufkunda birleşerek tarihi bir duruş sergileyen; 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyerek ülkenin AK hedeflere varma azmini ortaya koyan milli irade, 24 Haziran'da yeni bir tarih kaydedecek, ülkemiz AK Önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde 2023'lerden 2071'lere başlattığı kutlu seferini sürdürecektir.' kaydını düştü.

'AK DAVA NEFSİNİ MUKADDESATINA ADAYANLARIN DAVASIDIR'

24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek olan erken seçime yönelik değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, 'Bizim milli ve manevi dikkat ve hassasiyetimizi ifade eden iki temel, sadakat ve vefadır. AK Dava, yaradılanı yaradandan ötürü seven, Rabbinden başkasına eğilmeyen, milleti uğruna nefsinden geçenlerin davasıdır. Bu dava 2002'den bugüne Türk Siyasi Tarihinde dik duruşun ifadesi ve timsali olmuştur. Böylesi bir değeri iktidarında her dem ve her vesile ile ortaya koyan, 28 şubat zulümlerine, 15 temmuz ihanetlerine karşı milletin gür sesi, milli iradenin vicdanı olarak tarihi bir direniş gösterip, zulüm dönemlerini kapatan AK Dava ve iktidarına, yüce milletimizin vefa ve sadakatte yarışacağına inanıyoruz. 'dedi.

'24 HAZİRAN YENİ BİR DİRİLİŞ OLACAK'

24 Haziran seçimlerinin, Türkiye'nin önünü kapatmak, milli iradeye kefen biçmek isteyen iç ve dış ihanet mihraklarına karşı bir milli irade duruşu olacağının altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Aziz milletimiz ekonomiden sosyal hayatımıza kadar her alanda birliğimizi bozmak isteyen hainlere, kardeşliğimize halel getirmek isteyen şer mihraklarına 24 Haziran'da da 15 Temmuzda olduğu gibi yeni bir ders verecek, Tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet rabiamıza sadakatini, bezmi ezelde kaydedilen kardeşlik ahdini bir kez daha, tarihi bir mühür olarak bu asrın izanına ve idrakine kazıyacaktır. Hak, mukaddesatına, değerlerine sadakatte yarışanların, gönül ve dimağı her daim ak olanların yardımcısıdır. Rabbim seçimleri milletiz için hayırlı kılsın' değerlendirmesinde bulundu. - ERZURUM