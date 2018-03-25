Aydemir'den Tarım Ticareti Vurgusu

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum ekonomisinde tarım ticaretinin özel ve ayrıcalıklı bir yer ve tarihi olduğunu belirterek, 'İl ekonomisinde tarımsal sanayi ve buna bağlı tarım ticareti önceliğimizdir.'dedi.

ERZURUM EKONOMİSİ VE TARIM TİCARETİ

İlin İpekyolu güzergahındaki konumunun tarımsal üretim ve ticaretle tarif bulduğunu, il ekonomisinde geleneksel ticaretin ana temasını tarımın oluşturduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, il ekonomisinde büyüme ve gelişme kaydında bu temeli diri tutmanın gerekli olduğunu belirterek ildeki OSB'ler ve AK Parti iktidarının sağladığı özel desteklerin bu tür ekonomik yaklaşım ve yatırımlar için özel imkanlar sağladığını söyledi.

DADAŞ HASSASİYETİ

Vizyon 2023 çalışmaları dolayısıyla Erzurum'daki istişari görüşmelerin sürdüren Milletvekili Aydemir, Kasımpaşa esnafının konuğu oldu. Semtteki işyerlerini ziyaret ederek, esnafla görüş alışverişinde bulunan, en son çıkan torba yasa ve TBMM çalışmaları hakkında bilgi sunan Milletvekili Aydemir, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytindalı operasyonu noktasındaki dadaş hassasiyetini değerlendirdi.

"ERZURUMLULAR GİBİ, HEMHAL OLDUKÇA ENERJİ YÜKLEYEN BAŞKA BİR HEMŞEHRİ ODAĞI VAR MI?

Aydemir, "Erzurumlular gibi, hemhal oldukça enerji yükleyen başka bir hemşehri odağı var mıdır acep? Şükrü nimet, şekvayı zillet bilen yüksek yaklaşım sahipleri. Kongre caddesinin hemen yanı başında olmak ayrı bir milli bakış yüklemiş bu asil insanlara.' nitelemesini yaptı.

KASIMPAŞA ÖZEL BİR DADAŞ ADRESİ

Kasımpaşa'nın Erzurum'un seçkin muhitlerinden olduğu, il ticaret sektörünün ana damarını ifade eden caddede çok sayıda eşraftan tüccarın ekonomik değer ürettiğini belirten Milletvekili Aydemir, Kasımpaşa esnafını her ziyaretimiz yol haritamıza ayrı bir ışık tutuyor. Bu defa da öyle oldu. Kendilerine minnettarız.'dedi.

GELENEKSEL TARIM TİCARETİ VE ERZURUM

Tahıl ve un sektörüne yönelik ekipman ve el sanatı ürünleri ticareti yapan esnafı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, tarım ticareti yapan kesimi Erzurum ekonomisinin gönüllü fedaileri olarak tarif etti. Geleneksel çizgideki tarım ticaretini modern tarımsal yaklaşımla birleştiren esnafın il ekonomisine can kattığını kaydeden Aydemir, 'Erzurum'un ekonomik tarihini de yansıtan bu ticarethaneler, gelişme ve kalkınma sürecimize özel mana yüklüyor. Kırsalı, köylüyü ifade eden ekipmanlar imal edilip satılan bu özel mekanlar, aynı zamanda Erzurum'un ticaret hafızasını da diri tutuyor. Öylesine hususi ki, ta Antalya'dan "Def"ini tamir için buraya kadar geline şahit olduk. Hep söylüyoruz; Erzurum cevher menbaı. Görebilene maaşallah' ifadesini kullandı.

HER DADAŞ BİR KÜTÜPHANE

Kasımpaşa'daki ziyaretinde kıraathanelerde dadaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, Erzurum'da bu tip mekanların aynı zamanda bir marifet ve irfan adresleri olduğuna işaret ederek, 'Erzurum'da Kahvehaneler, içinde kitap olmasa da kıraathane hükmündedir. Tabii, okumasını bilene. Her hemşehrim ayrı bir kütüphane gibi. Öğreten, eğiten. Habipbaba Türbesi yanı başındaki çay ocağı ziyaretimiz, bizde bu düşünceleri açığa çıkarttı. Yürekten seviyoruz onları.' dedi.

DADAŞLARIN AK ÖNDERE VEFASI

Dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik özel bir ilgi, muhabbet ve saygı duyduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Kasımpaşa esnafımız da tüm dadaşların olduğu gibi, AK önderimizin 2002'den bugüne, Türkiye'de gerçekleştirdiği atılım ve yatırımlara minnettar. Onun ufkunda yürümek kararlılığı üst düzeyde. Bu dadaşça bir sadakat ve vefanın kaydıdır.' dedi. - ERZURUM