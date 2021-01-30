AYAKKABISININ TABANI İÇİNDE ÜLKEYE PATLAYICI MADDE SOKMAK İSTEDİ
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AYAKKABISININ TABANI İÇİNDE ÜLKEYE PATLAYICI MADDE SOKMAK İSTEDİ

30.01.2021 09:30 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:34
AYAKKABISININ TABANI İÇİNDE ÜLKEYE PATLAYICI MADDE SOKMAK İSTEDİ

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat sonucu, sınırdan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen PKK/YPG'li 2 Suriye uyruklu teröristi gözaltına aldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat sonucu, sınırdan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen PKK/YPG'li 2 Suriye uyruklu teröristi gözaltına aldı. Teröristlerin üzerlerinde ve irtibatta oldukları kişilerin evlerinde yapılan aramalarda; 4 kilo 115 gram plastik patlayıcı, 2 adet zaman ayarlı bomba ve 1 adet uzaktan kumandalı olmak üzere 3 adet bomba düzeneği ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Mardin polisinin, 2 Suriyeli'nin bağlantılı olduğu kişilerle ilgili yaptığı operasyonlarda ise Nusaybin, İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa'da operasyon yapıldı. 4 teröristin tutuklandığı operasyonda, Suriyeli teröristlerin patlayıcı maddeleri ayakkabı tabanı ile ayakkabı sayası arasına yerleştirdikleri, ayrıca şampuan, jöle ve krem kutularına yerleştirdikleri ortaya çıktı. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Müslim SARIYAR/MARDİN  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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