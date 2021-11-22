- Avusturya'da sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokaklar boş kaldı

VİYANA - Avusturya'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 10 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokaklar sessizliğe büründü.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine Avusturya'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, dün gece itibarıyla başladı. Hükümetin aldığı karar kapsamında 10 gün sürecek olan yasak, gerekirse 10 gün daha uzatılabilecek. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte başkent Viyana'da cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.

Yasak kapsamında market, banka, postane, eczane gibi temel ihtiyaçların karşılandığı işletmeler hariç, kafe ve restoranlar, alışveriş merkezleri ve oteller kapalı olacak. Eğitim ise hem uzaktan hem de yüz yüze olarak devam edecek. Evden çalışması istenen Avusturya halkı, yalnızca acil durumlarda evlerinden çıkabilecek. Alınan kararlara uymayanlar bin 450 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Avrupa'da bu yıl kış aylarında tam kapanma uygulayan ilk ülke olan Avusturya'da, son 24 saatte 13 bin 806 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 70 bin 419'a ulaştı. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 artarak 12 bin 42'ye yükseldi.