Avukat ağabey, ilk duruşmasına kardeşinin öldüğü kazanın davasıyla çıktı

İZMİR (DHA) - BURSA'da, otomobille polisten kaçarken çarptığı mimar İrem Özdemir'in ölümüyle ilgili davada İsmail Kuşaslan'ın 'olası kastla öldürme' suçundan tutuklu yargılanmasına devam edildi. Kuşaslan'ın 20 yıla kadar hapsinin istendiği duruşmaya, Özdemir ailesinin avukatı olarak, stajını yeni bitiren ve meslek hayatına başlayan oğulları Ahmet Özdemir girdi.

Kaza, geçen yıl 2 Eylül'de, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakasının sahte olduğunu belirledikleri otomobilin sürücüsü İsmail Kuşaslan'a, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ise uyarıya aldırmadan yoluna devam etti. Polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kaçtığı güzergah boyunca çok sayıda araca çarpan Kuşaslan, İzmir Yolu Caddesi'ne geldiğinde, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen mimar İrem Özdemir'e ardından da demir korkuluklara çarptı. Korkuluk ile otomobil arasında sıkışan Özdemir ile sürücü Kuşaslan yaralandı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarınca sıkıştığı yerden çıkarılan İrem Özdemir, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Duruşma sırasında ailesiyle göz göze geldiğini belirten avukat Özdemir, "Acı bir tesadüf. Kardeşimin davası, benim meslek hayatımdaki ilk davam olarak karşıma çıktı. Bu da gerçekten benim için üzücü ve yıpratıcı bir süreç oldu ama kader, söylenecek bir söz yok. Benim ilk duruşmamdı. Duruşmaya annem ve babam da katıldı. Göz göze gelince tuhaf olduk. Annemin, babamın ve kardeşimin vekilliğini üstlendim. Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim" dedi.