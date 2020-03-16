Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini artırırken vaka sayıları da yükseliyor
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Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini artırırken vaka sayıları da yükseliyor

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için yeni tedbirler alınmaya devam ederken, ülkelerdeki vaka sayıları da artıyor.

16.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:42
Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini artırırken vaka sayıları da yükseliyor

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için yeni tedbirler alınmaya devam ederken, ülkelerdeki vaka sayıları da artıyor.

Ölü sayısı 4 olan Belçika'da vaka sayısı 172 artarak 1058'e ulaştı.

Öte yandan 26 Mayıs 2019'dan bu yana hükümet kurulamayan Belçika'da, mevcut hükümetin koronavirüsle mücadelesini olumsuz etkilememek için koalisyon çalışmalarına ara verileceği açıklandı.

Başbakan Sophie Wilmes liderliğindeki azınlık hükümetinin 3 ya da 6 ay boyunca "özel yetkilerle" görevi sürdüreceği ifade edildi. Kovid-19 nedeniyle hükümete özel yetkiler sayesinde hızlı karar alma imkanı tanınacağı, hükümetin 19 Mart'ta güven oyuna tabi tutulacağı bildirildi.

Virüs nedeniyle dışarı çıkma kısıtlamalarının uygulandığı Avusturya'da Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede vaka sayısı 959'a yükseldi. Avusturya Devlet Televizyonu ORF ölü sayısının 3'e çıktığını aktardı.

Kovid-19 için acil durum ilan edilen Polonya'da Sağlık Bakanlığının açıkladığı son bilgilere göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 150'ye çıkarken, ölü sayısı 3'e yükseldi.

Çekya'da Sağlık Bakanlığının paylaştığı son bilgilere göre, vaka sayısı 293'e çıktı, ülke genelinde karantina ilan edildi.

Danimarka'da Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e, vaka sayısının 898'e yükseldiği bildirildi.

Hollanda'da Diyanet Vakfına bağlı camilerin 6 Nisan'a kadar kapatıldığı, ülkedeki vaka sayısının 1135'e ulaştığı ifade edildi.

Yunanistan'ın Kastoria bölgesinde yoğun koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 2 köy karantinaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı.

Vaka sayısının 133 ve hayatını kaybedenlerin sayısının 4 olduğu Yunanistan'da hükümet, virüse karşı önlemler kapsamında tüm eczane ve ecza depolarına maske ve dezenfektan stoklarının devlet sağlık kurumunca kontrol edilmesi için bildirilmesini istedi. Yanlış bilgi veren ya da gizli stok yapanlar 100 bin avroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Yunanistan'a giriş yapan herkesin 14 günlük karantinaya alınacağı da ifade edildi.

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 127'ye, vaka sayısı 5 bin 423'e ulaştı.

Vaka sayısı Slovakya'da 61'e, Macaristan'da 39'a, Malta'da ise 30'a ulaştı.

Balkanlar'da yeni tedbirler alındı

Dün gece olağanüstü hal ilan edilen Sırbistan'da vaka sayısı 55'e yükselirken, Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, başkent Belgrad'da iki, Novi Sad ve Nis'te birer olmak üzere 4 hastanenin koronavirüs vakaları için ayrıldığını ifade etti.

Avrupa kıtasında vaka sayısı bulunmayan tek ülke konumundaki Karadağ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Karadağ İslam Birliği, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelindeki camilerde cuma ve vakit namazlarının kılınmayacağını duyurdu.

Bir diğer Balkan ülkesi Bosna Hersek'te vaka sayının 24'e yükselmesinin ardından en çok vakanın görüldüğü entite olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), kafe ve restoran gibi işletmelerin kapatılması kararı alındı.

Hırvatistan'da da 7 yeni vaka tespit edilerek bu sayının 56'ya yükseldiği açıklandı.

Vaka sayısının 19 olduğu Kuzey Makedonya'da ise tedbirler kapsamında, Ohri Aziz Pavlus Havalimanı ile Tabanovce, Devebayır, Kafasan, Bogorodica ve Blace dışında tüm kara sınır kapılarının kapatılması kararı alındığı açıklandı.

Market ve eczane dışındaki işletmelerin de kapatılacağı Kuzey Makedonya'da, vakaların ortaya çıktığı Debre ve Merkez Jupa belediyelerinde kriz durumu ilan edildi.

Vaka sayısının 51 olarak tespit edildiği Arnavutluk da komşu ülkeler ile sınır kapılarını geçici bir süre kapatma kararı aldığını bildirdi.

Kosova'da vaka sayısı 13'e yükselirken, ülkede halkın sağlığını korumak amacıyla acil durum ilan edildi. Klina, Vitina ve Malişeva belediyelerinin karantinaya alındığı Kosova'da tüm sınır kapıları kapatılırken, uçak seferleri de durduruldu.

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Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini artırırken vaka sayıları da yükseliyor

Kaynak: AA

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Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini artırırken vaka sayıları da yükseliyor

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